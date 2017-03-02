Молодые профессионалы соревнуются на Worldskills Russia на Ставрополье

Где можно практически одновременно увидеть работу сварщиков, флористов, автослесарей, электромонтажников, лаборантов химического анализа и других специалистов? Ответ прост: на открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Он проходит с 1 по 3 марта на специализированных площадках в Ставрополе, Невинномысске и Пятигорске.

В чемпионате принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций Ставропольского, Краснодарского краев, а также Ростовской области. Они показывают свое мастерство по 18 компетенциям (специальностям). Ну а самые юные участники, школьники, смогли в рамках чемпионата выявить лучших из лучших в соревнованиях по мобильной робототехнике.

В Невинномысске главной площадкой чемпионата стал спорткомплекс «Олимп». Здесь свои задания выполняли IT-специалисты, оптики, электромонтажники, флористы и другие юные профи. Борьба шла жаркая, нужно было не только качественно выполнить тот или иной вид работ, но и рационально распределить отведенное время. В общем, как говорят студенты, «работай руками – думай головой».

В городе химиков с ходом открытого региональном чемпионата «Молодые профессионалы» 2 марта ознакомился заместитель председателя правительства Ставропольского края – министр экономического развития Андрей Мурга.

Итоги и победители регионального тура Worldskills Russia будут известны чуть позже. А пока такая важная деталь: триумфаторы нынешнего конкурса в дальнейшем смогут принять участие во Всероссийском чемпионате «Молодые профессионалы».

http://www.stapravda.ru/20170302/molodye_professionaly_sorevnuyutsya_na_worldskills_russia_na_sta_101041.html