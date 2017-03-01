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1 марта 2017 г.

Лариса Калинченко: к 2019 году Ставрополье выйдет на бездефицитный бюджет

Лариса Калинченко
Фото: из архива газеты «СП»

Заместитель председателя правительства – министр финансов СК Лариса Калинченко на своей пресс-конференции напомнила, что бюджет Ставрополья состоит из двух частей: это собственные доходы, составившие в прошлом году 54,3 млрд рублей, и трансферты из федерального бюджета, сумма которых равна 28 млрд рублей. Отрадным является факт, что собственных доходов мы собрали в прошлом году на 2 млрд рублей больше, чем было запланировано и их доля в бюджете края выросла до 66 процентов.

– Совершенно точно край сработал неплохо и по сбору налогов, и по продвижению роста экономики. Судите сами, налог на прибыль организаций у нас вырос на 17% к уровню 2015 года, что заметно выше, чем в целом по стране, – отметила Лариса Калинченко.

Выросли также доходы физических лиц на 8,8%. Увеличились акцизные сборы на 48,3%, что стало возможно благодаря двум факторам: увеличились акцизные ставки и одновременно объем производства алкогольной продукции.

В то же время снизилась собираемость налогов на добычу полезных ископаемых, игорный бизнес, использование лесов. А также штрафов за нарушение правил дорожного движения и негативное воздействие на окружающую среду. Хорошо это или плохо, трудно сказать, но скорей всего все же хорошо.

Расходы краевой казны составили в прошлом году почти 85, 6 млрд рублей. Из них две трети – это расходы на социальную сферу: здравоохранение, медицина, выплаты пенсий, приобретение социального жилья для нуждающихся категорий граждан, культура, молодежная политика.

Больше средств потратили на развитие реальной экономики. Это касалось промышленности, сельского хозяйства, развития инфраструктуры, в том числе дорожно-транспортной сети. Заметно выросли объемы субсидирования муниципалитетов на строительство дорог местного значения.

Уровень освоения выделенных средств краевыми министерствами и ведомствами, к сожалению, не достиг уровня ста процентов. Показатель составил – 96,4%. Это ниже предыдущего отчетного периода. Но, как пояснила Лариса Калинченко, есть на то и объективные причины. Минус миллиард числится за краевым министерством сельского хозяйства. Именно такую сумму дотаций ведомство рассчитывало получить в декабре, и соответственно цифра была вписана в план. А деньги не пришли. Министерству имущественных отношений края статистику подпортила сорвавшаяся сделка по приобретению здания под детскую поликлинику в Кисловодске. Здесь подрядчик не выполнил обязательства по ремонту объекта, в итоге принято решение все же не покупать здание, не отвечающее необходимым требованиям.

Но, успокоила Л. Калинченко, все неосвоенные средства остались в регионе, в федеральный бюджет ничего возвращать не пришлось. Деньги сняты со счетов не освоивших их ведомств и распределены заново, с учетом потребностей края.

Что касается госдолга Ставрополья, — это почти 39 млрд рублей, – Лариса Калинченко признала, что это немало по отношению к собственным доходам края, но тем не менее долговая нагрузка на бюджет снизилась на 3%. Эта положительная тенденция, заверила вице-премьер, сохранится и в этом году. Радует и структура долга – доля бюджетных кредитов уже составляет 37%. Это значит, что дорогих коммерческих кредитов становится меньше. В итоге краю удалось сэкономить 900 миллионов рублей.

Что касается планов, то, по мнению Ларисы Калинченко, в 2019 году край должен выйти на бездефицитный бюджет и будет тратить ровно столько, сколько зарабатывает.

Наталья ТАРНОВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20170301/larisa_kalinchenko_k_2019_godu_stavropole_vyydet_na_bezdefitsitn_101004.html
Фотография к статье Лариса Калинченко: к 2019 году Ставрополье выйдет на бездефицитный бюджет
Фото: из архива газеты «СП»
Лариса Калинченко
Лариса Калинченко
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