Дискуссия о ставропольском писателе Илье Сургучёве: на стыке мнений
О красках и приоритетах
1 марта 2017 г.

«Кадетский патруль» следит за безопасностью на дорогах Ставрополья

28 февраля в России отмечается  день первых кадетских классов: 215 лет назад в Санкт-Петербурге появились группы учащихся, которые в дальнейшем планировали служить в силовых структурах, в том числе в полиции.

В Предгорном районе кадетские классы по линии ГИБДД провели профилактическую акцию вместе с сотрудниками Госавтоинспекции: они организовали «кадетский патруль», который следил за безопасностью на дорогах вблизи образовательных организаций, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В рамках «кадетского патруля» в Петровском и Степновском районах были проведены экскурсии в знания ГИБДД, где ребята увидели техническое оборудование сотрудников полиции, желающие даже заполнили образец административного протокола на вымышленного нарушителя.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170301/kadetskiy_patrul_sledit_za_bezopasnostyu_na_dorogakh_stavropolya_100978.html
Фотография к статье «Кадетский патруль» следит за безопасностью на дорогах Ставрополья
«Кадетский патруль» проводит профилактические акции по безопасности дорожного движения
«Кадетский патруль» проводит профилактические акции по безопасности дорожного движения
Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Право и закон
В России могут ввести штрафы за парковку на газонах
«Кадетский патруль» следит за безопасностью на дорогах Ставрополья
Помилование пятерых осужденных на Ставрополье признали нецелесообразным
На Ставрополье за разбой будут судить двоих мужчин
Акцию «Внимание, фальшивка!» провели в Курском районе
Ставропольский край
На Ставрополье закон «о 2500 га» будет скорректирован
В учреждениях УИС Ставрополья молодые сотрудники приняли присягу
У жителей Ставрополья много претензий к работе Фонда капремонта
Ставрополье вошло в пятерку ведущих регионов по производству свинины
Альманах «Литературное Ставрополье» теперь можно читать и онлайн

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!