«Кадетский патруль» следит за безопасностью на дорогах Ставрополья

28 февраля в России отмечается день первых кадетских классов: 215 лет назад в Санкт-Петербурге появились группы учащихся, которые в дальнейшем планировали служить в силовых структурах, в том числе в полиции.

В Предгорном районе кадетские классы по линии ГИБДД провели профилактическую акцию вместе с сотрудниками Госавтоинспекции: они организовали «кадетский патруль», который следил за безопасностью на дорогах вблизи образовательных организаций, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В рамках «кадетского патруля» в Петровском и Степновском районах были проведены экскурсии в знания ГИБДД, где ребята увидели техническое оборудование сотрудников полиции, желающие даже заполнили образец административного протокола на вымышленного нарушителя.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170301/kadetskiy_patrul_sledit_za_bezopasnostyu_na_dorogakh_stavropolya_100978.html