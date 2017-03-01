«Кадетский патруль» следит за безопасностью на дорогах Ставрополья
28 февраля в России отмечается день первых кадетских классов: 215 лет назад в Санкт-Петербурге появились группы учащихся, которые в дальнейшем планировали служить в силовых структурах, в том числе в полиции.
В Предгорном районе кадетские классы по линии ГИБДД провели профилактическую акцию вместе с сотрудниками Госавтоинспекции: они организовали «кадетский патруль», который следил за безопасностью на дорогах вблизи образовательных организаций, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.
В рамках «кадетского патруля» в Петровском и Степновском районах были проведены экскурсии в знания ГИБДД, где ребята увидели техническое оборудование сотрудников полиции, желающие даже заполнили образец административного протокола на вымышленного нарушителя.
Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю