10 авто «Лада Гранта» вручили ставропольцам, пострадавшим на производстве

В автомобилях отражалось яркое солнце, а на лицах водителей была большая радость. В последний февральский денек региональный Фонд социального страхования вручил новенькие «Лада Гранта» десяти жителям края с ограниченными возможностями здоровья. За долгожданным подарком в Ставрополь они приехали из разных городов и сел Предгорного, Андроповского, Новоалександровского, Новоселецкого, Труновского районов...

Ценный и в то же время необходимый подарок к приходу весны заставил многих задуматься о путешествии, ведь комфортабельный транспорт выполнен под индивидуальные потребности. А еще владельцы, как нам рассказали в ФСС, могут рассчитывать на частичную компенсацию затрат по ремонту автомобилей. Такая форма обязательного страхования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний реализуется фондом уже 16 лет.

Поздравила инвалидов с приобретением заместитель управляющего Ставропольским региональным отделением ФСС Надежда Сучкова. Она пожелала им хорошей дороги и крепкого здоровья.

– Мы, работники отделения фонда, по жизни всегда идем рядом с вами, особенно в трудные моменты. Сегодня наш общий праздник. Пусть новый автомобиль служит вам долго и надежно, – заметила она.

Признаться, немногие из моих собеседников хотели вспоминать подробности событий, которые разделили их жизнь на «до» и «после». Они свыклись с судьбой, научились жить полноценной жизнью: воспитывают детей, внуков, очень дороги своим семьям. Одни вспоминали, что в далеком прошлом о машине и мечтать не приходилось – максимум выдавали мотоколяски, другие замечали, что появилось стремление жить. Поэтому герои праздника искренне благодарили фонд за их труд и внимание.

Александр и Людмила Папкины (на фото) из села Курсавка уже все распланировали: поедут летом на море, навестят сына в Санкт-Петербурге, а еще отдохнут на КМВ.

Автомобиль красивый, удобный, заключил глава семьи после тщательного осмотра железного коня:

– Признаться, если бы его не подарили, сидел бы дома, а теперь машина станет хорошим помощником во всех делах — на ней и на рынок, и в магазин за продуктами, и в город по делам...

Когда Александр в возрасте 28 лет попал в аварию и получил инвалидность, молодая супруга не оставила его в беде, как это нередко бывает. За что он ей искренне благодарен. Конечно, семейный бюджет в то время подкосился основательно, но вместе супруги преодолели много невзгод, вырастили двоих детей. Когда вспоминает о тех тяжелых временах, Людмила всегда плачет. И в этот раз не смогла сдержать слез.

– Никто не застрахован от несчастного случая, да и любовь у нас была, – рассказала она.

Обладатель «Лады» пятигорчанин Виктор Назаров торжественность момента тоже разделил с супругой Галиной. Семья в четвертый раз получила автомобиль – сначала Виктор ездил на «Запорожце», «Оке», потом была «пятерка», а теперь «Лада» с автоматической коробкой передач!

– Ее с предыдущими вариантами не сравнить, – с радостью заметил Виктор. – Я в большом восторге. Буду теперь возить жену с комфортом.

Александр Карбанов из села Юца тоже рассказал о планах: после полученной травмы все время посвящает семье, вместе с женой воспитывает двоих малолетних детей.

...Очень часто жизнь инвалидов в нашей стране напоминает мелодраму. А ведь так нужна добрая сказка. К счастью, в Ставропольском крае есть профессионалы, которые как раз и пишут чудесные истории.

http://www.stapravda.ru/20170228/10_avto_lada_granta_vruchili_stavropoltsam_postradavshim_na_proi_100950.html