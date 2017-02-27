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27 февраля 2017 г.

В Труновском районе столкнулись автобус и легковой автомобиль, погиб водитель

В Труновском районе столкнулись автобус и легковой автомобиль

22 февраля в 6 часов 30 минут на улице Красноармейской села Безопасного водитель автобуса «КАВЗ», выезжая с прилегающей территории, не уступил движущемуся по главной дороге «ВАЗу-21103» и столкнулся с ним, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель легковушки скончался сразу, ремнем безопасности он пристегнут не был. Водитель автобуса – 37-летний местный житель.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170227/v_trunovskom_rayone_stolknulis_avtobus_i_legkovoy_avtomobil_pogi_100900.html
Фотография к статье В Труновском районе столкнулись автобус и легковой автомобиль, погиб водитель
В Труновском районе столкнулись автобус и легковой автомобиль
В Труновском районе столкнулись автобус и легковой автомобиль
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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