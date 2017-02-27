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27 февраля 2017 г.

Ростелеком организовал весёлый праздник на Масленицу

Ростелеком в Ставрополе организовал традиционный праздник на масленицу

26 февраля в Ставрополе, Волгограде и Железноводске «Ростелеком» традиционно на Масленицу провёл праздники для жителей и гостей городов.

В Железноводске и в Ставрополе «Ростелеком» организовал тематические фотозоны, где каждый желающий в подарок получил на память фотомагнит. Для детей работали зоны бесплатного аквагрима, а взрослые знакомились с возможностями «Интерактивного телевидения» от «Ростелекома». Самые эрудированные зрители, победившие в викторине, получили приставку «Интерактивное ТВ 2.0». Она позволяет смотреть цифровое ТВ от «Ростелекома в любом месте, где есть доступ в сеть от любого провайдера.

В Волгограде оператор организовал развлекательную площадку с играми, конкурсами, угощениями и подарками от компании. На площадке также работали специалисты «Ростелекома», благодаря которым все желающие на празднике могли получить консультацию о новых тарифах, узнать о скидках и акциях и подключить услуги оператора.

Полина Чумакова, директор по работе с массовый сегментом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Для нас не только как оператора связи, но и крупной социально ориентированной компании, очень важно дарить нашим клиентам и будущим абонентам положительные эмоции. Устраивая настоящие семейные праздники, «Ростелеком» демонстрирует свои услуги и показывает, что комфортный просмотр телевизора может быть ещё и интерактивным, а семейный вечер благодаря одному из сервисов компании «Караоке» превратится в настоящий концерт».

Вячеслав Коршун, руководитель комитета культуры и молодежной политики администрации Ставрополя: «Масленица – один из самых массовых городских праздников. И взрослые, и дети с удовольствием всегда участвуют в конкурсах и спортивных состязаниях. С «Ростелекомом» мы сотрудничаем уже не первый раз, предоставленные компанией развлекательные площадки для горожан пользуются большой популярностью среди населения».

«Ростелеком» традиционно поддерживает культурно-массовые мероприятия и городские праздники. Компания на долгосрочной основе реализует подобные программы на всей территории предоставления своих услуг, руководствуясь идеологией «РОСТ. Рост личности. Рост общества. Рост бизнеса», расширяя социальное партнерство.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170227/rostelekom_organizoval_veselyy_prazdnik_na_maslenitsu_100909.html
Фотография к статье Ростелеком организовал весёлый праздник на Масленицу
Ростелеком в Ставрополе организовал традиционный праздник на масленицу
Ростелеком в Ставрополе организовал традиционный праздник на масленицу
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