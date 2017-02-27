Национальный парк «Кисловодский» осмотрел министр природы и экологии РФ

В Кисловодске глава города-курорта Александр Курбатов и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской провели рабочую встречу по вопросам охраны уникальной природы курорта. Во встрече принял участие директор национального парка «Кисловодский» Дмитрий Науменко.

Министр заострил внимание на использовании для обустройства дорожно-пешеходных зон исключительно экологически чистых материалов. Отдельно министр остановился на концепции проекта музея парка, который разместится в здании Нарзанной галереи. Глава города доложил, что этот проект будет вынесен на рассмотрение совета по культурному наследию.

Сергей Донской заверил руководство федерального курорта в поддержке Министерством программ посадки леса, очистки русел рек, протекающих через Кисловодск, и сохранения Тамбуканского озера.

– Важным аспектом встречи стало обсуждение включения Кисловодска в Программу по рекультивации свалок на 2018-й год, – сказал глава города-курорта Александр Курбатов. – Мы делаем проект за счет средств из муниципального бюджета и считаем данную Программу одной из приоритетных.

http://www.stapravda.ru/20170227/natsionalnyy_park_kislovodskiy_osmotrel_ministr_prirody_i_ekolog_100889.html