На конкурсе «Солдатский конверт-2017» выбрали лучших вокалистов Ставрополья

Песни, заставляющие думать, сопереживать звучали на днях в Невинномысске, во Дворце культуры химиков. Здесь прошел гала-концерт XXII краевого фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт 2017». Учредители и организаторы творческого марафона – министерство образования и молодежной политики СК, Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук», Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз Молодежи». Фестиваль, посвященный юбилейной дате в истории Отечества, 1155-летию зарождения российской государственности, проводился при поддержке краевого министерства культуры.

Мы не зря назвали «Солдатский конверт» творческим марафоном. В его городских, районных, зональных турах приняли участие более тысячи исполнителей. По итогам же зональных этапов жюри просмотрело более 200 номеров. Ну а в гала-концерте «Моя Россия! Моя страна!» приняли участие лучшие из лучших вокалистов.

«Поклонимся великим тем годам» – эта заглавная композиция в исполнении театра песни «Притяжение» (Невинномысск) задала тон гала-концерту. В его ходе было немало запоминающихся моментов. Вот прямо в зале развернули огромное знамя Победы. А вот все зрители в едином порыве встают, когда почетным гостям, ветеранам в знак благодарности за мирное небо над головой вручают букеты цветов.

Да, концерт прошел на одном дыхании. Чему немало способствовала интересная режиссерская находка: представление было организовано в виде цельного, мощного (имеется в виду воздействие на зрителей) спектакля. Исполнители (солисты, дуэты, ансамбли) без пауз сменяли друг друга на сцене. Очень органично смотрелся видеоряд, сопровождавший вокальные композиции: на большом экране демонстрировались кадры военной кинохроники, значимые моменты истории нашей страны…

«Письмо с фронта», «Смуглянка», «Плач матери», «Севастопольский вальс» – в эти и другие песенные композиции финалисты «Солдатского конверта» вкладывали весь свой талант. Яркой финальной точкой программы гала-концерта стала песня, которую исполнил молодой вокалист из Невинномысска Иван Горбань – «Хотят ли русские войны».

Затем со сцены были объявлены имена лауреатов, дипломантов творческого конкурса. А кто стал обладателем Гран-при? Это Театр эстрадной песни «Притяжение» (Невинномысск), а также солистки Светлана Севастьянова (Ставрополь) и Алена Сидорина (Апанасенковский район). Решением жюри Светлана Севастьянова номинирована на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».

http://www.stapravda.ru/20170227/na_konkurse_soldatskiy_konvert2017_vybrali_luchshikh_vokalistov__100920.html