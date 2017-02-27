Гандболистки «Ставрополья-СКФУ» уступили краснодарской «Кубани»

Выступающие в женской суперлиге чемпионата России гандболистки команды «Ставрополье-СКФУ» уступили на родном паркете четвертому коллективу турнира — краснодарской команде «Кубань» со счетом 23:39. Пять мячей в ворота соперниц провела Екатерина Баркалова.

Пять побед в 15 поединках расположили «Ставрополье-СКФУ» на седьмой позиции в турнире из одиннадцати коллективов. 14 марта воспитанницы Виталия Волынченко и Евгения Зотина также дома сыграют с «Астраханочкой», идущей на третьем месте.

http://www.stapravda.ru/20170227/gandbolistki_stavropolyaskfu_ustupili_krasnodarskoy_kubani_100922.html