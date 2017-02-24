В Ставропольской филармонии наслаждались «Пиром с Россини»

Сегодня не так уж просто пробуждать интерес современников к классической музыке. Хотя, если посмотреть на опыт Ставропольской государственной филармонии, то возникает ощущение, что данной проблемы здесь нет. Есть другая, которая, скорей, вызывает беспокойство у поклонников классики, – как достать билет на очередную премьеру. Вот и концерт «Пир с Россини», ставший частью грандиозного проекта «Музыка от гурмана», прошел при полном аншлаге.

Важная часть события заключалась в нескольких моментах. В качестве участников и почетных гостей на концерт были приглашены замечательные вокалисты: горячо любимая ставропольским зрителем солистка Астраханского государственного театра оперы и балета, лауреат Международного конкурса наша землячка Ирина Белая (сопрано) и солист Московского государственного академического камерного музыкального театра им. Б.А. Покровского Кирилл Филин (бас). Второй и не менее важный факт указывает на безграничные возможности оркестра филармонии. В вечер, посвященный гению итальянской музыки, творческий коллектив под управлением дирижера Андрея Абрамова представил целый караван премьер: прозвучали увертюры к операм «Сорока-воровка», «Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль», а также пьесы, раскрывающие любовь композитора к кулинарии – «Романтические отбивные», «О, горошек!».

Как понимает читатель, вовсе не случайно музыкальный вечер, посвященный творчеству композитора, назывался «Пир с Россини». Серия концертов проекта «Музыка от гурмана», как раз рассказывает о создателях музыки, оставивших после себя не только оперные и симфонические партитуры, но и изысканные кулинарные рецепты. Вот и во время этой встречи музыковед и автор идеи Татьяна Диева раскрыла главные пристрастия мастера, которые он считал «двумя деревьями одного корня». Дело в том, что первую половину жизни Россини посвятил сочинению опер, вторую – кулинарии, изобретая рецепты вкусных блюд. «Желудок – это дирижер, который управляет огромным оркестром наших страстей!», говорил он. Интересно, что Россини одной своей жизнью вдохновил не только людей, причастных к музыке, но и поваров, которые позже посвятили маэстро свои кулинарные шедевры.

Но давайте вернемся к музыке, потому что она и только она в данных обстоятельствах заслуживает особого внимания. Музыка Россини – вообще нечто особенное. Она, кажется далека от нас не только хронологически и географически, но и, скажем так, ментально (очень уж много в его сочинениях своеобразных вывертов, розыгрышей). И это не удивительно. Почти все 36 опер Россини написал с 1810 по 1829 годы. Давайте вспомним, что было тогда в России? Война с Наполеоном, крепостничество, декабристы, Булгарин, Пушкин...

В исполнении прекрасной гостьи Ирины Белой прозвучали знаменитая каватина Розины из оперы «Севильский цирюльник», романс Матильды из оперы «Вильгельм Телль», ария Клоринды из оперы «Золушка»... Обладатель глубокого, красивого тембра, довольно редкого голоса — баса Кирилл Филин исполнил арию Ассура из оперы «Семирамида», арию Мустафы из оперы «Итальянка в Алжире», арию Маньифико из оперы «Золушка» и, конечно, знаменитую сатирическую арию «Клевета» из оперы «Севильский цирюльник».

Программа «Пир с Россини» представила редкую возможность погрузиться в мир изысканного вокального стиля bel canto, мир упоительных, сладчайших, пленительных мелодий создателя многочисленных опер, блестящего собеседника и острослова, жизнелюба и Дон Жуана, гурмана и кулинара Джоаккино Россини. Его музыка не дает вздохнуть: когда она летит под свист струнных унисонов и драгоценные россыпи духовых, эмоции переполняют зал.

http://www.stapravda.ru/20170224/v_stavropolskoy_filarmonii_naslazhdalis_pirom_s_rossini_100795.html