«Музыка от гурмана» пригласила на «Пир с Россини» в Ставропольской филармонии
15 февраля в Ставропольской государственной филармонии прошел незабываемый музыкальный вечер, посвященный творчеству выдающегося итальянского композитора Джоаккино Россини. Концерт стал продолжением большого проекта «Музыка от гурмана», который стартовал в прошлом году. Эта серия премьер посвящена композиторам, оставившим после себя не только оперные и симфонические партитуры, но и изысканные кулинарные рецепты. В этот раз в антракте слушателям предложили отведать блюдо, приготовленное по рецепту великого композитора и гурмана Джоаккино Россини.
Сам же вечер незабываемым сделали приглашенные гости: солистка Астраханского государственного театра оперы и балета, лауреат Международного конкурса Ирина Белая (сопрано) и солист Московского государственного академического камерного музыкального театра им. Б.А. Покровского Кирилл Филин (бас). Еще один приятный сюрприз: симфонический оркестр филармонии под управлением дирижера Андрея Абрамова восхитил публику целым рядом премьер. Прозвучали увертюра из опер «Вильгельм Телль», пьесы из цикла «Грехи старости», «О, горошек!», «Романтический бифштекс».