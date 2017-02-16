«Музыка от гурмана» пригласила на «Пир с Россини» в Ставропольской филармонии

15 февраля в Ставропольской государственной филармонии прошел незабываемый музыкальный вечер, посвященный творчеству выдающегося итальянского композитора Джоаккино Россини. Концерт стал продолжением большого проекта «Музыка от гурмана», который стартовал в прошлом году. Эта серия премьер посвящена композиторам, оставившим после себя не только оперные и симфонические партитуры, но и изысканные кулинарные рецепты. В этот раз в антракте слушателям предложили отведать блюдо, приготовленное по рецепту великого композитора и гурмана Джоаккино Россини.

Сам же вечер незабываемым сделали приглашенные гости: солистка Астраханского государственного театра оперы и балета, лауреат Международного конкурса Ирина Белая (сопрано) и солист Московского государственного академического камерного музыкального театра им. Б.А. Покровского Кирилл Филин (бас). Еще один приятный сюрприз: симфонический оркестр филармонии под управлением дирижера Андрея Абрамова восхитил публику целым рядом премьер. Прозвучали увертюра из опер «Вильгельм Телль», пьесы из цикла «Грехи старости», «О, горошек!», «Романтический бифштекс».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170216/muzyka_ot_gurmana_priglasila_na_pir_s_rossini_v_stavropolskoy_fi_100632.html