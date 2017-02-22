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22 февраля 2017 г.

ВТБ нарастили объем кредитного портфеля среднего бизнеса в 2016 году

Михаил Осеевский, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ

Банк ВТБ подвел итоги работы за 2016 год в сегменте среднего бизнеса. Рост отмечается по всем основным направлениям деятельности:

– объем портфеля – 624,5 млрд рублей. Это на 8% больше итогов 2015 года;

– наибольший рост – у сельского хозяйства. Кредитование этой отрасли выросло на 72% за год. Пищевая промышленность: + 32%, обрабатывающая промышленность: + 30%, сфера услуг: + 36%.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский:

«Наш кредитный портфель отражает основные тенденции, сложившиеся в российской экономике. Так, например, динамичное развитие сельскохозяйственной отрасли, получившей в новой экономической конъюнктуре возможности для расширения деятельности, в нашем портфеле отразилось ростом кредитования данного сегмента на 72%. Этому способствовало в том числе и активное участие банка в «Программе 6,5», реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России. В целом, можно смело отметить, что представители среднего бизнеса получают в ВТБ максимально широкий спектр инструментов для эффективной работы, оперативность при принятии решений и надежность государственного банка».

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170222/vtb_narastili_obem_kreditnogo_portfelya_srednego_biznesa_v_2016__100847.html
Фотография к статье ВТБ нарастили объем кредитного портфеля среднего бизнеса в 2016 году
Михаил Осеевский, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ
Михаил Осеевский, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ
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