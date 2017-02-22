Власти Ставрополья поздравляют защитников с 23 февраля

Губернатор Владимир Владимиров поздравил ставропольцев с Днем защитника Отечества:

«Праздник 23 Февраля олицетворяет мужество и доблесть многих поколений российских воинов, гордость летописью их побед, – отмечает глава региона. – Он является символом истинного патриотизма, верности долгу и чести, которые во все времена являются основой независимости и могущества родной страны. Сегодня героические традиции Российской армии достойно продолжают воины-ставропольцы. На протяжении последних лет наш край сохраняет лидерские позиции в стране по воинскому призыву. В регионе активно развивается система патриотического воспитания молодежи. Уверен, что любовь к Родине, готовность встать на ее защиту всегда будут для ставропольцев источником силы для преодоления любых трудностей и достижения новых побед. От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия, мира и процветания родному краю и нашему Отечеству – России!».

От имени депутатов Думы края с Днем защитника Отечества поздравил земляков ее председатель Геннадий Ягубов:

«23 Февраля – праздник тех, кто верно служит Родине и всегда готов встать на ее защиту, – подчеркивает спикер. – Это праздник сильных духом, мужественных людей. В первую очередь в этот день мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, которые на деле показали, что в любой момент готовы встать на защиту благополучия и стабильности нашего государства. И сегодня наш долг – сохранить боевое наследие поколения победителей и помнить тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Мы поздравляем и тех, кто встречает праздник на боевом посту. Вы достойно несете службу и охраняете наш покой. Мир и спокойствие – самое ценное, что есть в нашей жизни. Я желаю всем вам крепкого здоровья, успехов, счастья и семейного благополучия!».

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С наилучшими пожеланиями в связи с Днем защитника Отечества к ставропольцам обратились также представитель Ставропольского края в Совете Федерации Михаил Афанасов, председатель Общественной палаты СК Николай Кашурин, начальник управления Росгвардии Николай Олехнович.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20170222/vlasti_stavropolya_pozdravlyayut_zaschitnikov_s_23_fevralya_100830.html