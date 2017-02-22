Световозвращающие макеты украсили пешеходные переходы Минеральных Вод

Всероссийская социальная кампания «Сложности перехода» широкомасштабно проводится на Ставрополье. В Минеральных Водах школьники сделали макеты бегущих детей и светофоров со световозвращающими элементами. Их поставили на нескольких пешеходных переходов около образовательных организаций. Цель – напомнить водителям о том, что здесь переходят дорогу дети, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Картонные светящиеся манекены понравились жителям и гостям города. Учащиеся провели фотосессию с манекенами, оснастив одежду световозвращающими наклейками.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170222/svetovozvraschayuschie_makety_ukrasili_peshekhodnye_perekhody_mi_100796.html