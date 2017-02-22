Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
22 февраля 2017 г.

Световозвращающие макеты украсили пешеходные переходы Минеральных Вод

Всероссийская социальная кампания «Сложности перехода» широкомасштабно проводится на Ставрополье. В Минеральных Водах школьники сделали макеты бегущих детей и светофоров со световозвращающими элементами. Их поставили на нескольких пешеходных переходов около образовательных организаций. Цель – напомнить водителям о том, что здесь переходят дорогу дети, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Картонные светящиеся манекены понравились жителям и гостям города. Учащиеся провели фотосессию с манекенами, оснастив одежду световозвращающими наклейками.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170222/svetovozvraschayuschie_makety_ukrasili_peshekhodnye_perekhody_mi_100796.html
Фотография к статье Световозвращающие макеты украсили пешеходные переходы Минеральных Вод
Световозвращающие макеты
Световозвращающие макеты
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Право и закон
Световозвращающие макеты украсили пешеходные переходы Минеральных Вод
Власти Ставрополья берут на контроль трудоустройство выпускников
Операция «Нетрезвый водитель» начинается на Ставрополье 22 февраля
Студенты Ставропольского строительного техникума узнали о последствиях бегства от армии
Экс-глава сельсовета в Нефтекумском районе осужден за растрату
Минераловодский район
4 кг украшений пыталась незаконно провезти из Стамбула в Ставрополь жительница КЧР
Первый музей казачьей истории откроется в Минводах
Пьяный водитель в Минеральных Водах наехал на автомобиль ДПС
На сокращении чиновников в Минводах сэкономили 21 миллион рублей
Реформа на Ставрополье: как живет Минераловодский городской округ

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!