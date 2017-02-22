Судебные приставы по взысканию алиментов назвали лучших работников края

Лучшие работники по взысканию алиментов определены в рамках краевого этапа Всероссийского конкурса «Судебные приставы – детям».

Лидером признана М. Корченко, судебный пристав спецотдела по алиментам УФССП РФ по СК. На втором месте работник Кочубеевского отдела Н. Фролова, на третьем – сотрудница Красногвардейского отдела Н. Косикова. В отдельной номинации «Предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» лучшим признан В. Коростелев – судебный пристав межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств.

Следующий этап конкурса пройдет среди территориальных органов ФССП России, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.

http://www.stapravda.ru/20170222/sudebnye_pristavy_po_vzyskaniyu_alimentov_nazvali_luchshikh_rabo_100837.html