Ставропольскому краю передали в собственность землю, но суд запретил ей распоряжаться

Как уже сообщалось, шесть земельных участков общей площадью 115 тысяч гектаров, расположенных на территории Ипатовского, Кировского, Левокумского и Нефтекумского районов, переданы из федеральной в государственную собственность Ставропольского края.

Увеличение земельного капитала Ставрополья – результат исполнения поручения президента. Правительством Ставрополья сформирована и представлена руководителю страны «дорожная карта» по созданию шести агропарков регионального значения.

Однако один из участков размером в 31 тысячу гектаров оказался «с сюрпризом», который может серьезно затормозить этот процесс. Буквально в преддверии его передачи в региональную собственность, 27 января 2017 года, судьей С. Жирновой Арбитражного суда Ставропольского края приняты обеспечительные меры в виде запрета правительству СК совершать какие-либо действия по распоряжению этим земельным участком.

Краевое министерство имущественных отношений, в свою очередь, считает, что определение Арбитражного суда о принятии обеспечительных мер нарушает права нынешнего собственника – Ставропольского края – и может повлечь за собой серьезные убытки для регионального бюджета.

– Как мы знаем из практики, судебные разбирательства могут длиться не один год, – комментируют ситуацию представители регионального минимущества. – И все это время, пока мы будем отстаивать свои законные права на земельный участок, мы не сможем ни сдавать его в аренду, ни совершать какие-либо иные действия, направленные на создание агропарка. Очень странно, что судья с такой легкостью арестовала государственную собственность в 31 тыс. га земли, да еще и в преддверии полевого сезона, даже не поинтересовавшись позицией края. По самым приблизительным подсчетам, в год с этого участка можно получить около 27770000 рублей в бюджет. А это, например, 27 дополнительных квартир для детей-сирот.

А. РУСАНОВ , по сообщению пресс-службы министерства имущественных отношений СК

http://www.stapravda.ru/20170222/stavropolskomu_krayu_peredali_v_sobstvennost_zemlyu_no_sud_zapre_100777.html