Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
22 февраля 2017 г.
Земля «с сюрпризом» / «Ставропольская правда» от 22 февраля 2017 г.

Ставропольскому краю передали в собственность землю, но суд запретил ей распоряжаться

Земля

Как уже сообщалось, шесть земельных участков общей площадью 115 тысяч гектаров, расположенных на территории Ипатовского, Кировского, Левокумского и Нефтекумского районов, переданы из федеральной в государственную собственность Ставропольского края.

Увеличение земельного капитала Ставрополья – результат исполнения поручения президента. Правительством Ставрополья сформирована и представлена руководителю страны «дорожная карта» по созданию шести агропарков регионального значения.

Однако один из участков размером в 31 тысячу гектаров оказался «с сюрпризом», который может серьезно затормозить этот процесс. Буквально в преддверии его передачи в региональную собственность, 27 января 2017 года, судьей С. Жирновой Арбитражного суда Ставропольского края приняты обеспечительные меры в виде запрета правительству СК совершать какие-либо действия по распоряжению этим земельным участком.

Краевое министерство имущественных отношений, в свою очередь, считает, что определение Арбитражного суда о принятии обеспечительных мер нарушает права нынешнего собственника – Ставропольского края – и может повлечь за собой серьезные убытки для регионального бюджета.

– Как мы знаем из практики, судебные разбирательства могут длиться не один год, – комментируют ситуацию представители регионального минимущества. – И все это время, пока мы будем отстаивать свои законные права на земельный участок, мы не сможем ни сдавать его в аренду, ни совершать какие-либо иные действия, направленные на создание агропарка. Очень странно, что судья с такой легкостью арестовала государственную собственность в 31 тыс. га земли, да еще и в преддверии полевого сезона, даже не поинтересовавшись позицией края. По самым приблизительным подсчетам, в год с этого участка можно получить около 27770000 рублей в бюджет. А это, например, 27 дополнительных квартир для детей-сирот.

А. РУСАНОВ , по сообщению пресс-службы министерства имущественных отношений СК
http://www.stapravda.ru/20170222/stavropolskomu_krayu_peredali_v_sobstvennost_zemlyu_no_sud_zapre_100777.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Право и закон
Армейская закалка пригодилась следователю Якову Карпелю
Каковы эффективность и качество работы законотворцев в России и на Ставрополье
Ставропольскому краю передали в собственность землю, но суд запретил ей распоряжаться
Судебные приставы по взысканию алиментов назвали лучших работников края
На Ставрополье потребителям вернули деньги и компенсировали моральный вред
Ставропольский край
Власти Ставрополья поздравляют защитников с 23 февраля
На Ставрополье 35 тысяч ветеранов боевых действий освобождены от транспортного налога
Жители Ставрополя стали активнее заниматься спортом
Поправки ставропольской Думы в закон о земельных отношениях вызвали резонанс
Ставропольскому краю выделили миллионы на покупку жилья детям-сиротам

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!