115 тысяч га федеральных земель переданы в собственность Ставрополья
Президент РФ Владимир Путин поддержал обращение губернатора Владимира Владимирова о передаче в собственность Ставропольского края земельных участков, находящихся в федеральной собственности.
Вопрос сохранения краевых земель в государственной собственности и исключение их дальнейшей приватизации поднимался руководителем Ставрополья, в том числе в ходе визитов в край руководителей Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Региону были переданы шесть земельных участков общей площадью порядка 115 тысяч гектаров в Ипатовском, Кировском, Нефтекумском, Левокумском районах. Правительство края планирует использовать их для развития регионального АПК.