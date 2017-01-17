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17 января 2017 г.

115 тысяч га федеральных земель переданы в собственность Ставрополья

Президент РФ Владимир Путин поддержал обращение губернатора Владимира Владимирова о передаче в собственность Ставропольского края земельных участков, находящихся в федеральной собственности.

Вопрос сохранения краевых земель в государственной собственности и исключение их дальнейшей приватизации поднимался руководителем Ставрополья, в том числе в ходе визитов в край руководителей Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Региону были переданы шесть земельных участков общей площадью порядка 115 тысяч гектаров в Ипатовском, Кировском, Нефтекумском, Левокумском районах. Правительство края планирует использовать их для развития регионального АПК.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170117/115_tysyach_ga_federalnykh_zemel_peredany_v_sobstvennost_stavrop_99648.html
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