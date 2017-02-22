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22 февраля 2017 г.
Плавали будущие защитники / «Ставропольская правда» от 22 февраля 2017 г.

Соревнования по плаванию среди школьников в Александровском районе

В плавательном бассейне «Юность» Александровского района прошли соревнования по плаванию среди воспитанников 2001 года рождения, посвященные Дню защитника Отечества, рассказали в администрации района. В них приняли участие 75 ребят в заплывах на дистанциях 50 и 100 метров стилем брасс. Были сформированы и эстафетные команды 4  х  50 м вольным стилем.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170222/sorevnovaniya_po_plavaniyu_sredi_shkolnikov_v_aleksandrovskom_ra_100794.html
Фотография к статье Соревнования по плаванию среди школьников в Александровском районе
Соревнование по плаванию
Соревнование по плаванию
Фото:архив администрации Александровского района
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