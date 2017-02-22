Поправки ставропольской Думы в закон о земельных отношениях вызвали резонанс

В знак поддержки своих ставропольских «братьев» Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) России обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой дать правовую оценку краевому закону, резко увеличивающему минимальный размер новообразуемых земельных участков.

Продать землю и уйти в город?

На днях в Москве завершил работу XXVIII Всероссийский съезд АККОР, в работе которого приняла участие и делегация нашего региона. В качестве основной обсуждалась земельная тема, к тому же со ставропольским акцентом. Напомним, незадолго до общероссийского форума состоялся внеочередной съезд фермеров Ставрополья, где резкой критике подверглись принятые краевой Думой поправки в Закон «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», согласно которым была увеличена норма для участка, выделяемого из общедолевого массива, – до 2,5 тысячи гектаров вместо 30 прежних. И понятно, что на федеральном съезде многие фермеры усмотрели в ставропольской новации ущемление своих «корпоративных» прав.

По мнению председателя совета АККОР Ставрополья Виктора Пыленка, с принятием поправок в краевой закон о регулировании земельного оборота пострадают не только производители. Мол, произойдет закрепощение пайщиков, которые вынуждены будут либо навсегда смириться с волей олигарха-арендатора, утратив рычаги воздействия на него, либо продать свой участок земли и уйти в город на заработки. В связи с массовым переоформлением договоров аренды сельхозземель эта тема сегодня вдвойне болезненна, подчеркнул на российском съезде В. Пыленок. В фермерском обороте края, рассказал он, более миллиона гектаров земли, в коллективно-долевой собственности свыше трех миллионов. Сегодня в крае действует около шести тысяч КФХ, у каждого из которых немногим более ста гектаров. Все они начинали с нуля, приобретая новую технику за счет лизинга и банковских кредитов. После повышения нормы выдела участка такие фермеры не смогут увеличить свои наделы, погасить долги, а тем более развиваться дальше. А малоземельные предприниматели лишатся возможности прирасти наделами, оказавшись «законсервированными» в своих скромных владениях. Со временем все эти КФХ могут попросту обанкротиться, а значит, и самому фермерскому движению придет конец, убежден руководитель краевого совета АККОР.

Такие же прогнозы на съезде прозвучали и из уст первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, президента АККОР Владимира Плотникова, считающего, что принятый на региональном уровне закон о 2500 гектарах фактически ставит крест на развитии фермерских хозяйств. Он направил обращение в Генеральную прокуратуру, чтобы высшая надзорная инстанция дала правовую оценку данному закону. В обращении, в частности, говорится, что «требование о минимальном размере земельного участка в 2500 га нарушает права российских граждан на создание новых крестьянских хозяйств, а действующих фермеров лишает права на развитие и расширение своего хозяйства, что идет вразрез с Федеральном законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве» и другими законодательными актами, регулирующими деятельность малых форм хозяйствования на селе». Поэтому АККОР твердо поддерживает ставропольских фермеров и считает справедливыми их требования.

Делегат съезда Стефан Водопьянов из Петровского района напомнил, что малый сектор АПК сегодня производит в крае 50 процентов всего мяса и молока, 70 процентов шерсти, 80 – овощей, 17 – зерновых. Кстати, сам С. Водопьянов начинал с 300 гектаров, сегодня он обрабатывает 2,7 тысячи гектаров, считается одним из крепких фермеров.

– Сегодня в качестве поддержки малого и среднего предпринимательства, в частности начинающих фермеров, создания семейных животноводческих ферм действует немало действенных программ, спускают гранты на эти цели, которые увеличивают год от года, – говорит С. Водопьянов. – Но в итоге законодательные новшества, на мой взгляд, саботируют все эти добрые начинания государства, не дают стабильно развиваться. Я не хочу, чтобы у людей опускались руки. Лично я и мой сын, тоже фермер, никуда не собираемся уезжать и будем бороться за землю...

У его коллеги, фермера из Грачевского района Сергея Сотникова, также принявшего участие в съезде в Москве, земли гораздо меньше. Он и есть типичный представитель малого агробизнеса, когда-то начинавший всего с 27 гектаров.

– К примеру, мои родственники захотели забрать паи из соседнего хозяйства (30 гектаров) и передать их мне для обработки, – рассуждает С. Сотников, – но теперь, по новым правилам, сделать это они не смогут. По сути, я должен остаться «за бортом»: у меня один выход — влиться в какое-то крупное сельхозпредприятие. Но я не хочу этого делать. Мы все понимаем заботу нашего губернатора и правительства о судьбе ставропольской земли, но пусть и нас поймут и услышат, мы хотим спокойно жить и работать, идти вперед...

Нужно думать о перспективах

Напомним, тема увеличения минимального размера выделяемого земельного участка из земель сельхозназначения на Ставрополье была поднята год назад, когда началось переоформление договоров аренды. По словам первого заместителя председателя правительства СК Николая Великданя, поводом послужили негативные процессы, связанные с приходом новых арендаторов, не желавших участвовать в социальном развитии села, сделавших ставку только на выращивание зерновых, а значит, на быструю прибыль и столь же быстрое истощение плодородности.

– Был продуман ряд контрмер, направленных на минимизирование движения всех земельных угодий, – говорит Николай Великдань. – И нам это удалось. Принятый закон позволил нам увидеть, кто работает на сельскохозяйственном рынке. Я убежден, земля не должна уходить в соседние регионы. Мы хотим, чтобы на нашей территории работали наши жители. Да, мы первые в России пошли по этому пути — значительному увеличению размера выделяемого участка, но положительный результат от этого есть.

Площадь более 2500 га сегодня имеют 65 процентов земельных участков долевой собственности, что составляет более 2 млн гектаров, отметил первый зампред регионального правительства. По прогнозам, увеличение минимальных размеров выдела позволит избежать дальнейшего дробления участков. Обсуждения и споры постоянно заходят в плоскость конфликта мелко- и крупнотоварного производства. Однако данный вопрос нужно рассматривать с точки зрения экономики и перспективы развития, убежден Николай Великдань. Около 20 процентов сельхозплощадей используется мелкотоварными производителями. Их результаты таковы: 15 процентов объема сельскохозяйственного производства, четыре – в структуре доходной части как краевого, так и местных бюджетов. Средняя заработная плата в два раза меньше и составляет в сельхозпредприятиях 23,4 тыс. рублей, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 12,8 тыс. рублей.

«Чудачества» по-ставропольски

Законодательные новшества Ставрополья в сфере земельного оборота не случайно вызвали большой общественный резонанс у фермеров из других регионов страны, опасающихся «тиражирования» наших новаций в своих территориях. И эта мысль не раз звучала на съезде. Свой комментарий о создавшейся ситуации на форуме дал и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

– Министр нас поддержал, – вспоминает Виктор Пыленок. – Вот что, в частности, он сказал в своем выступлении на съезде: «Мы вместе с АККОР должны идти, другого пути нет, мы одна большая семья. Я обращаюсь ко всем представителям власти, присутствующим на форуме: такие вот чудачества, мягко говоря, как на Ставрополье, не исключаю, могут быть на любой территории страны. Так давайте работать конструктивно: АККОР, фермеры – наша сила, это настоящее и будущее страны».

В работе съезда принял участие и министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников. Он отметил, что фермерство региона вносит достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности, получает государственную поддержку. Между тем земельный вопрос – один из самых болезненных для края, как, впрочем, и для многих других регионов страны. В настоящее время готовятся поправки в нашумевший краевой закон, которые будут рассмотрены на ближайшем заседании Думы Ставропольского края.

Напомним, еще в конце прошлого года фермеры Ставрополья, полагающие, что при принятии закона не были учтены их права, написали заявления в прокуратуру края с просьбой оценить ситуацию с правовой точки зрения. В итоге надзорное ведомство направило в Ставропольский краевой суд исковое заявление о признании нормы о минимальном размере образуемых земельных участков в 2500 га недействующей.

– Уже прошло четыре предварительных заседания, очередное назначено на 3 марта, – рассказывает Виктор Пыленок. – В нем примут участие юристы АККОРа, которые в ближайшие дни прибудут из Москвы. Вообще, хочу заметить, что только в девяти регионах страны на законодательном уровне разработаны нормативы по размеру выдела земельного участка: в основном от 30 до 60, и только в одном субъекте – 300 гектаров. А у нас – 2500 га!

На съезде шла речь также о том, что в каждой территории должна быть создана своего рода служба «скорой помощи» для крестьян, куда можно было бы обратиться в случае возникновения конфликтных ситуаций. На Ставрополье эту миссию будет выполнять комиссия по урегулированию земельных отношений, созданная по инициативе губернатора края. На сегодня, кстати, запланировано очередное ее заседание, которое пройдет в министерстве сельского хозяйства СК. В ее адрес поступило уже около 800 обращений — от фермеров, руководителей коллективных сельхозпредприятий, пайщиков, сельских предпринимателей.

– Уверен, что никому не хотелось бы «конфронтации», которая сегодня невольно сложилась в крае, – говорит глава КФХ из Грачевского района Сергей Сотников. – Убежден, что митинговщиной сегодня ничего не решить, надо просто сесть за стол переговоров и принять приемлемое для всех решение.

http://www.stapravda.ru/20170222/popravki_stavropolskoy_dumy_v_zakon_o_zemelnykh_otnosheniyakh_vy_100833.html