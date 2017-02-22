Патриотические песни исполняли конкурсанты «Солдатского конверта-2017» в Невинномысске

В Невинномысске прошел гала-концерт XXII краевого фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт-2017». Учредителями и организаторами фестиваля-конкурса выступили министерство образования и молодежной политики Ставропольского края, Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук», Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз Молодежи». Фестиваль проводился при поддержке министерства культуры СК.

В этом году творческое состязание было посвящено юбилейной дате в истории Отечества – 1155-летию зарождения российской государственности.

По окончании гала-концерта были объявлены имена дипломантов конкурса в различных номинациях. Ну а обладателями Гран-при стали Театр эстрадной песни «Притяжение» (Невинномысск), а также солистки Светлана Севастьянова (Ставрополь) и Алена Сидорина (Апанасенковский район).

http://www.stapravda.ru/20170222/patrioticheskie_pesni_ispolnyali_konkursanty_soldatskogo_konvert_100843.html