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22 февраля 2017 г.

Патриотические песни исполняли конкурсанты «Солдатского конверта-2017» в Невинномысске

В Невинномысске прошел гала-концерт XXII краевого фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт-2017». Учредителями и организаторами фестиваля-конкурса выступили министерство образования и молодежной политики Ставропольского края, Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук», Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз Молодежи». Фестиваль проводился при поддержке министерства культуры СК.

В этом году творческое состязание было посвящено юбилейной дате в истории Отечества – 1155-летию зарождения российской государственности.

По окончании гала-концерта были объявлены имена дипломантов конкурса в различных номинациях. Ну а обладателями Гран-при стали Театр эстрадной песни «Притяжение» (Невинномысск), а также солистки Светлана Севастьянова (Ставрополь) и Алена Сидорина (Апанасенковский район).

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170222/patrioticheskie_pesni_ispolnyali_konkursanty_soldatskogo_konvert_100843.html
Фотография к статье Патриотические песни исполняли конкурсанты «Солдатского конверта-2017» в Невинномысске
В Невинномысске прошел гала-концерт XXII краевого фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт 2017»
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Патриотические песни исполняли конкурсанты «Солдатского конверта-2017» в Невинномысске
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