Пассажирка в Ставрополе сломала плечо из-за водителя-лихача

21 февраля в 9 часов 30 неизвестный водитель на неустановленном автомобиле, осуществлял перевозку пассажиров. Двигаясь по улице Доваторцев, он резко затормозил, пассажирка упала, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. С переломом плеча 22-летняя девушка обратилась в больницу. Водитель на падение пассажирки не среагировал, не остановился, ДТП в установленном законом порядке не оформил. Водителя и автомашину ищут.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170222/passazhirka_v_stavropole_slomala_plecho_izza_voditelyalikhacha_100850.html