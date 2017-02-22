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22 февраля 2017 г.

Пассажирка в Ставрополе сломала плечо из-за водителя-лихача

Пассажирка в Ставрополе сломала плечо из-за водителя-лихача

21 февраля в 9 часов 30 неизвестный водитель на неустановленном автомобиле, осуществлял перевозку пассажиров. Двигаясь по улице Доваторцев, он резко затормозил, пассажирка упала, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. С переломом плеча 22-летняя девушка обратилась в больницу. Водитель на падение пассажирки не среагировал, не остановился, ДТП в установленном законом порядке не оформил. Водителя и автомашину ищут.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170222/passazhirka_v_stavropole_slomala_plecho_izza_voditelyalikhacha_100850.html
Фотография к статье Пассажирка в Ставрополе сломала плечо из-за водителя-лихача
Пассажирка в Ставрополе сломала плечо из-за водителя-лихача
Пассажирка в Ставрополе сломала плечо из-за водителя-лихача
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Пассажирка в Ставрополе сломала плечо из-за водителя-лихача
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