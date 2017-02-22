Как не отравиться магазинными блинами

Масленица – веселая пора, говорят в народе. А вот специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что именно в это время отравления продуктами, в том числе и блинами, – не редкость.

При выборе в магазине готовых к употреблению блинов и блинчиков с различными начинками – творогом, мясом, овощами – необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и срок годности.

Упаковка должна быть целостной, без дефектов, вызванных неправильным хранением и транспортировкой. Все блинчики должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их может колебаться от кремового до слегка коричневого. Блины должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке. Нелишне будет изучить состав готовых блинов. В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. При покупке ингредиентов для домашней выпечки также важно купить свежие продукты. Лучше обходить стороной стихийные точки торговли. Если же вы решили отведать блинов в местах, где проводятся уличные гулянья, то будьте также бдительны. Посмотрите, соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочей продукции. И еще один совет от диетологов: в эти масленичные дни лучше придерживаться принципов рационального питания – чередовать блины с салатом из сырых овощей, которые компенсируют нагрузку на желудок и уберегут от плохого самочувствия.

http://www.stapravda.ru/20170222/kak_ne_otravitsya_magazinnymi_blinami_100831.html