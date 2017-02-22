Депутат ДСК Александр Горбунов встретился с молодежью в Пятигорске

В Пятигорске в рамках работы региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева состоялась тематическая встреча избранного по партийному списку депутата краевой Думы Александра Горбунова с молодежью.

Как пояснил специалист региональной общественной приемной единороссов, помощник депутата Горбунова Николай Жуков, это первый подобный тематический прием депутата шестого созыва Думы Ставропольского края. Он не случайно посвящен молодежной политике – это одно из приоритетных направлений деятельности краевого парламента. И не случайно прием ведет Александр Горбунов – он в молодости и сам активно участвовал в молодежных проектах, и уже много лет работает с молодежью в вузе.

Сам Александр Павлович в беседе с журналистами так сформулировал ожидания от предстоящей встречи со студентами:

– Я для них не только ректор вуза, а и представитель краевой Думы. Для молодежи важно понимать, что мы все работаем в единой связке. Что те задачи, которые ставят на уровне страны, реализуются на уровне края благодаря тесному взаимодействию губернатора, Думы, других структур власти, а также тех, кто работает в городах и районах: на предприятиях, в учреждениях и организациях.

Ректор Пятигорского госуниверситета признался, что не ожидает каких-то очень уж острых вопросов, поскольку диалог со студентами идет постоянно, и большинство их социальных проблем решены. Также в университете действует несколько серьезных дискуссионных клубов, где молодые люди свободно обсуждают волнующие их вопросы не только студенческой жизни, а и исторической, социально-экономической направленности, политики.

На встречу с депутатом пришли студенты самых разных факультетов: от первокурсников до выпускников. Участвовали и несколько аспирантов – по возрасту они еще совсем молодые люди, поэтому обсуждение проблем молодежи их тоже живо интересовало.

Прежде, чем перейти к вопросам и ответам, депутат Горбунов рассказал, что в краевой Думе шестого созыва создан комитет, который занимается молодежной политикой, образованием, наукой, культурой и средствами массовой информации. Так что законодатели намерены постоянно вникать в суть молодежных проблем.

– В Ставропольском крае очень много делается для молодежи, – заявил Александр Горбунов.

Он пояснил, что, несмотря на известные финансовые трудности, в крае был значительно поднят уровень стипендии губернатора и правительства края студентам высших и средних специальных учебных заведений, что наряду с федеральным региональный бюджет финансирует проведение молодежного форума «Машук». Дума и правительство Ставропольского края деятельно поддерживают студенческие отряды, движение КВН, программы подготовки допризывной молодежи, повышения престижа рабочих профессий. Адресная помощь направляется молодым семьям и тем молодым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. А заключил свое вступительное слово депутат Горбунов словами:

– С моей точки зрения, в Ставропольском крае налажено очень хорошее взаимодействие губернатора, правительства и Думы. Все ветви власти с большим вниманием относятся к молодежи. А студенты государственных вузов – это передовой отряд молодежи. Поэтому мы не можем пройти мимо того, что вас волнует.

Диалог с депутатом начал председатель студенческого спортивного клуба Азамат Гуцаев:

– Мы регулярно проводим спортивные мероприятия. Но порой нам не хватает инвентаря. Можете ли посодействовать в решении этого вопроса?

Александр Горбунов охотно подхватил предложенную студентом тему разговора. Он пояснил, что хотя по некоторым видам спорта в ПГУ есть чемпионы Европы и мира среди студентов, однако на первом месте в вузе стоит физкультура и массовый спорт.

– Не имея физкультурного факультета, мы развиваем 23 вида спорта. Почти все студенты участвуют в различных соревнованиях.

В ответ на просьбу другого студента обновить площадку для занятий воркаутом, ректор сообщил, что запланировано строительство современной многофункциональной открытой площадки:

– В рамках этого проекта модернизируем и комплекс для воркаута.

Первокурсник предложил открыть в вузе стрелковый клуб. Александр Горбунов посоветовал полнее использовать возможности действующего электронного тира, в котором он сам с удовольствием стреляет. Тем не менее, депутат признал, что будущим защитникам Отечества необходимо иметь навыки стрельбы и из настоящего оружия. Он тут же высказал соображения: в каком помещении можно организовать тир и как договориться со стрелковыми организациями города по вопросам предоставления и хранения оружия.

Столь же быстрым и конструктивным был ответ Александра Горбунова на предложение члена общественной организации «Велосообщество КМВ СК» Григория Мхитаряна установить велопарковки на территории вуза.

Помимо спорта студенты и аспиранты поднимали и другие темы. Например, установить больше камер видеонаблюдения по периметру общежития, проводить творческие и спортивные конкурсы в горном спортивно-оздоровительном центре «Дамхурц»; в едином стиле оформить информационные стенды для продвижения бренда ПГУ, как вуза «Открывающего мир».

Молодые люди проводили депутата Горбунова аплодисментами. А он, в свою очередь, сказал:

– Я всегда рад возможности встретиться с вами. Прошу, чтобы вы передали этот наш рабочий настрой

http://www.stapravda.ru/20170222/deputat_dsk_aleksandr_gorbunov_vstretilsya_s_molodezhyu_v_pyatig_100782.html