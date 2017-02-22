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22 февраля 2017 г.

Делегация Ставрополья посетит в марте Республику Беларусь

Делегация правительства края во главе с вице-премьером-министром экономического развития СК Андреем Мургой в Ростове-на-Дону встретилась с руководителем отделения Посольства Беларусь Владимиром Неронским. Состоялся разговор и представителями деловых кругов. Главная тема — визит в марте официальной делегации Ставрополья в Республику Беларусь. Главная цель – расширение торгово-экономических связей. В частности, планируется договориться о поставках комплектующих и оборудования для запускаемого в крае автосборочного производства, обсудить возможности увеличения экспорта ставропольской продукции.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20170222/delegatsiya_stavropolya_posetit_v_marte_respubliku_belarus_100839.html
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