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21 февраля 2017 г.

В Пятигорске сотрудники полиции задержали пенсионера с наркотиками

Сотрудники отдела МВД России по Пятигорску задержали 61-летнего гражданина на одной из улиц города-курорта. Он привлек внимание тем, что при появлении наряда полиции предпринял попытку выбросить на обочину сверток. Находившееся в нем вещество, по заключению экспертов, – наркотик синтетического происхождения общим весом более 2 граммов. Неоднократно судимый житель Георгиевска заключен под стражу, рассказали в пресс – службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170221/v_pyatigorske_sotrudniki_politsii_zaderzhali_pensionera_s_narkot_100773.html
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