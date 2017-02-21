В Пятигорске сотрудники полиции задержали пенсионера с наркотиками

Сотрудники отдела МВД России по Пятигорску задержали 61-летнего гражданина на одной из улиц города-курорта. Он привлек внимание тем, что при появлении наряда полиции предпринял попытку выбросить на обочину сверток. Находившееся в нем вещество, по заключению экспертов, – наркотик синтетического происхождения общим весом более 2 граммов. Неоднократно судимый житель Георгиевска заключен под стражу, рассказали в пресс – службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170221/v_pyatigorske_sotrudniki_politsii_zaderzhali_pensionera_s_narkot_100773.html