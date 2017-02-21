В Новоалександровске мальчик насмерть отравился газом

В Новоалександровске из-за отравления угарным газом погиб двухлетний мальчик. Отец ребенка госпитализирован в районную больницу. О происшествии сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Ставрополь». Причина трагедии в грубейшем нарушении правил эксплуатации газового отопительного котла. Прибывшие на место происшествия специалисты аварийно-диспетчерской службы обнаружили, что был закрыт шибер – это заслонка, обеспечивающая выход угарного газа в дымоход. В помещении зафиксирована высокая концентрация угарного газа.

В 2016 году в крае из-за нарушений правил использования газа в быту произошли 33 несчастных случая, 26 человек погибли. В нынешнем году зафиксировано уже семь аналогичных несчастных случаев, в которых от отравления угарным газом погибли восемь человек. Основные причины – нарушение тяги в дымоходе, закрытый шибер, нарушение требований к эксплуатации бытового газового оборудования, его самовольная установка, замена и ремонт.

http://www.stapravda.ru/20170221/v_novoaleksandrovske_malchik_nasmert_otravilsya_gazom_100834.html