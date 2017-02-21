В геронтологическом центре «Бештау» поздравили ветеранов

Комфорт для ветеранов / «Ставропольская правда» от 21 февраля 2017 г.

В геронтологическом центре «Бештау», расположенном в поселке Иноземцево, ветеранов с Днем защитника Отечества поздравили министр труда и социальной защиты края Иван Ульянченко и глава Железноводска Евгений Моисеев.

Министр, в частности, подчеркнул, что создание комфортных условий для пожилых людей в геронтологических центрах Ставрополья – одна из приоритетных задач краевого правительства. «За последнее время отремонтировано несколько центров, в том числе и этот. На базе учреждений функционируют современные стоматологические и физиотерапевтические кабинеты. И работа в этом направлении будет продолжаться», – заверил Иван Ульянченко. После концерта, который дали творческие коллективы Железноводска, почетные гости осмотрели центр и пообщались с его жителями.

http://www.stapravda.ru/20170221/v_gerontologicheskom_tsentre_beshtau_pozdravili_veteranov_100720.html