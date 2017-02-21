Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
21 февраля 2017 г.
Комфорт для ветеранов / «Ставропольская правда» от 21 февраля 2017 г.

В геронтологическом центре «Бештау» поздравили ветеранов

В геронтологическом центре «Бештау», расположенном в поселке Иноземцево, ветеранов с Днем защитника Отечества поздравили министр труда и социальной защиты края Иван Ульянченко и глава Железноводска Евгений Моисеев.

Министр, в частности, подчеркнул, что создание комфортных условий для пожилых людей в геронтологических центрах Ставрополья – одна из приоритетных задач краевого правительства. «За последнее время отремонтировано несколько центров, в том числе и этот. На базе учреждений функционируют современные стоматологические и физиотерапевтические кабинеты. И работа в этом направлении будет продолжаться», – заверил Иван Ульянченко. После концерта, который дали творческие коллективы Железноводска, почетные гости осмотрели центр и пообщались с его жителями.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170221/v_gerontologicheskom_tsentre_beshtau_pozdravili_veteranov_100720.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Ставропольский край
На Ставрополье планируют открытие завода по производству прицепной техники
Александровский межрайонный следственный отдел стал назван лучшим
На Ставрополье дошкольники постигают «Сложности перехода» на 3-D макетах местности
В геронтологическом центре «Бештау» поздравили ветеранов
Село Левокумское попало в десятку самых популярных мест винного туризма
Общество
Больше 40 лет живет семейный и творческий дуэт Зайцевых
Выставку Эдуарда Корниенко в кадетской школе Ставрополя посмотрел тысячный посетитель
Студенческие отряды Ставрополья: Мы точно знаем, Труд Крут!
В Железноводске «Скорой помощи» уступают дорогу дисциплинированно
750 пятигорчан поднялись на Бештау в честь 23 февраля и памяти земляка Алексея Евтушенко

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!