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21 февраля 2017 г.

Студенты Ставропольского строительного техникума узнали о последствиях бегства от армии

Студенты Ставропольского строительного техникума узнали о последствиях бегства от службы

Накануне Дня защитника Отечества представители краевого управления СКР, сообщили в ведомстве, провели встречу со студентами Ставропольского строительного техникума. Старший помощник руководителя краевого следкома Екатерина Данилова и руководитель Ставропольского межрайонного следственного отдела Артем Телятников напомнили молодым людям, что уклонение от призыва на военную и альтернативную гражданскую службу является преступлением. Оно подследственно исключительно СКР.

На встрече прозвучали данные о ставропольских уклонистах. В 2016 году  возбуждено 19 уголовных дел, в суды направлено – 20. Также были приведены конкретные примеры привлечения к уголовной ответственности граждан за уклонение от призыва на военную службу. Но следует сказать, студенты строительного техникума ни разу не становились фигурантами таких дел.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170221/studenty_stavropolskogo_stroitelnogo_tekhnikuma_uznali_o_posleds_100787.html
Фотография к статье Студенты Ставропольского строительного техникума узнали о последствиях бегства от армии
Студенты Ставропольского строительного техникума узнали о последствиях бегства от службы
Студенты Ставропольского строительного техникума узнали о последствиях бегства от службы
Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю
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