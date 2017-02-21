Студенты Ставропольского строительного техникума узнали о последствиях бегства от армии

Накануне Дня защитника Отечества представители краевого управления СКР, сообщили в ведомстве, провели встречу со студентами Ставропольского строительного техникума. Старший помощник руководителя краевого следкома Екатерина Данилова и руководитель Ставропольского межрайонного следственного отдела Артем Телятников напомнили молодым людям, что уклонение от призыва на военную и альтернативную гражданскую службу является преступлением. Оно подследственно исключительно СКР.

На встрече прозвучали данные о ставропольских уклонистах. В 2016 году возбуждено 19 уголовных дел, в суды направлено – 20. Также были приведены конкретные примеры привлечения к уголовной ответственности граждан за уклонение от призыва на военную службу. Но следует сказать, студенты строительного техникума ни разу не становились фигурантами таких дел.

http://www.stapravda.ru/20170221/studenty_stavropolskogo_stroitelnogo_tekhnikuma_uznali_o_posleds_100787.html