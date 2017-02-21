Приватизация жилья станет бесплатной и бессрочной

Бесплатно и бессрочно / «Ставропольская правда» от 21 февраля 2017 г.

ЗАКОНный интерес

Нижняя палата российского парламента поставила точку в давнем споре политических элит: нужно ли вообще, и если да, то на какой срок, продлевать приватизацию жилья? Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, в соответствии с которым приватизация жилья будет бесплатной и бессрочной для всех россиян. За такой вариант решения застарелой проблемы Госдума РФ проголосовала единогласно, что в последнее время довольно-таки большая редкость.

Можно ли назвать вердикт депутатов неожиданным и какая выгода от его принятия светит заинтересованным сторонам? Комментарий на эту тему мы получили от постоянного эксперта рубрики «Законный интерес» Романа Савичева, генерального директора ОАО «Юридическое агентство «СРВ», которое входит в число крупнейших региональных юридических компаний, по версии авторитетного портала «Право.ru».

– Полагаю, что депутаты приняли верное решение, – говорит Р. Савичев. – Хотя еще минувшей осенью настрой был прямо противоположный, и не только у многих народных избранников. Например, руководитель Минстроя России Михаил Мень в Общественной палате РФ чуть ли не в категоричной форме заявил, что бесплатная приватизация жилья в марте 2017 года продлеваться не будет, мол, все, кто это хотел сделать, уже сделали, и чего тянуть… Позиция Минстроя РФ была такой, что массовую приватизацию нужно оставить лишь для детей-сирот. Еще обсуждались и поблажки для крымчан и владельцев ветхого жилья… Мне кажется, ситуация кардинально поменялась с учетом важного политического фактора – грядущих выборов президента: в преддверии этого события бессрочная приватизация – очень выигрышный популистский ход.

На решение этого вопроса, на мой взгляд, повлияли и вещи сугубо прагматического характера. По данным статистики, за 20 лет действия программы бесплатной приватизации жилья своим правом воспользовались примерно 85% россиян. Остальные имеют над головой муниципальную крышу по договорам социального найма, занимают комнаты в общежитиях, в том числе ведомственных, в военных городках и т.д. Государство на протяжении последних лет и уговаривало, и пугало их, мол, приватизируйте свою крышу, ибо скоро халява кончится. Но эти оставшиеся 15% по-прежнему никуда не спешат. Почему? Ответ простой: если отбросить факторы лени и юридическую безграмотность, то выяснится, что многим это выгодно. И наоборот, государству невыгодно закрывать программу приватизации жилья, поскольку ему нужна не обуза в лице ни за что не отвечающих граждан, занимающих муниципальные квадраты на условиях социального найма, а полноценные собственники, которые платят налоги. Казна сегодня испытывает острый недостаток в деньгах, а введенный в 2015 году налог на имущество физических лиц предусматривает довольно-таки солидные платежи от собственников жилья. Ведь налог этот теперь рассчитывается от кадастровой стоимости квартиры или дома, приближенной к рыночной. По итогам 2017 года, когда принесут платежки из налоговой, думаю, плакать будут не только богатые…

Есть еще куча аргументов, объясняющих, почему государство не закрыло программу бесплатной приватизации жилья. Жилищный кодекс РФ обязывает собственников участвовать в управлении многоэтажками и прилегающей к ним территорией. Именно владельцы ломают голову над тем, какую форму правления домом выбрать, они вынуждены контролировать ТСЖ, УК, чтобы те работали добросовестно и ничего не крали. А вот у граждан, которые живут в муниципальном доме, обо всем этом голова не болит, забота о содержании жилья перекладывается на плечи органов муниципальной и государственной власти.

Есть и другие плюсы проживания в неприватизированной квартире – например, не нужно платить взносы на капремонт, которые увеличиваются для собственников с каждым годом и для бюджетов многих семей становятся довольно обременительными. Ну и наконец, муниципальное жилье не отберут в счет погашения кредитов (готовится законопроект об изъятии квартир за долги), что в нынешних условиях для многих россиян весьма актуально.

А теперь о минусах. Неприватизированным жильем нельзя распорядиться, то есть продать, обменять, подарить, сдать в аренду и так далее. Кроме того нужно помнить: те, кто проживает по договорам социального найма, утрачивают право на льготное переселение из ветхого жилья – по социальным нормам на каждого члена семьи.

Что же касается государства, то принятие закона о бессрочной приватизации не стимулирует власть за бюджетные деньги строить жилье. А зачем, если через пару лет кто-то может его бесплатно приватизировать? Таким образом, к сожалению, на далекую перспективу отложена идея строительства так называемых арендных домов, которые могли бы предоставляться государством тем же бюджетникам на условиях коммерческого найма.

http://www.stapravda.ru/20170221/privatizatsiya_zhilya_stanet_besplatnoy_i_bessrochnoy_100739.html