На ставропольской продовольственной ярмарке продукты стоили дешевле на 5-30 процентов

Цены «не кусаются» / «Ставропольская правда» от 21 февраля 2017 г.

В Ставрополе прошла первая в этом году ярмарка выходного дня. На площадке по улице Ленина, 74/17, с раннего утра торговали продовольственными товарами сельхозорганизации из многих районов края. В широком ассортименте здесь была представлена продукция, которая предварительно прошла экспертизу качества. Что касается цен, то они в среднем на 5 – 30 процентов были ниже розничных в магазинах города. Сахар стоил 45 рублей за килограмм, мука продавалась по 25, растительное масло стоило 65 рублей за литр, картофель отдавали по цене 18-20, яблоки – 35-50 рублей. Главой города А. Джатдоевым даны поручения налаживать прямые связи с сельхозпроизводителями, заранее оговаривать с ними как организационные моменты, так и вопросы ценовой политики на предстоящих ярмарках.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170221/na_stavropolskoy_prodovolstvennoy_yarmarke_produkty_stoili_deshe_100760.html