Первая в 2017 году ярмарка выходного дня состоится в Ставрополе 18 февраля

Первая в этом году городская ярмарка выходного дня в Ставрополе будет приурочена ко Дню защитника Отечества и состоится 18 февраля на улице Ленина, 74/17.

Эта новость прозвучала на очередном заседании администрации Ставрополя, на котором подвели итоги прошлогодних ярмарочных кампаний. В 2016 году в краевом центре проведено 64 ярмарки выходного дня. Реализовано более 761 тонны продукции на сумму свыше 36 млн. руб. По подсчетам специалистов ярмарки посетили более 40 тысяч человек. Качественная и дешевая продукция ставропольских производителей давно пользуется спросом, поэтому и число участников ярмарки пополняется новыми фермерскими хозяйствами и предприятиями пищевой промышленности.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170215/pervaya_v_2017_godu_yarmarka_vykhodnogo_dnya_sostoitsya_v_stavro_100607.html