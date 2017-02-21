Аэропорт в Ставрополе на грани банкротства

Финансовые проблемы международного аэропорта Ставрополь и его перспективы обсудили участники выездного совещания краевой Думы. В его работе приняли участие представители двух курирующих аэропорт министерств – строительства, дорожного хозяйства и транспорта и имущественных отношений.

У предприятия, которое является государственно-частным, 51,2% акций принадлежат краю, остальные московскому инвестору ООО «Авиасервис».

Председательствующий на заседании руководитель думского комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Игорь Андрющенко отметил, что депутатам поступает большое количество нареканий относительно работы ставропольского аэропорта, причем не только от жителей края, но и из других регионов России. На что жалуются? В первую очередь это высокая цена билетов по сравнению с рейсами из МинВод, Краснодара и Ростова, ненавязчивый сервис, дорогой проезд в такси, оккупировавших все подъезды . Маршрутки здесь – редкие гости. И зачастую они не подъезжают к аэровокзалу, если никто из пассажиров не просит. А как уезжать тем, кто прилетел? До главной трассы идти далеко, да и багаж тяжело тащить на такое расстояние. Много вопросов и к расходованию бюджетных средств, выделенных на реконструкцию.

Как пояснил гендиректор аэропорта Николай Апальков, сегодня предприятие прибыли не имеет, работает «в ноль». Причина – небольшое количество рейсов: их число снизилось в 2016 году относительно 2014 года на 11,1%. Ситуацию может исправить реконструкция взлетно-посадочной полосы. Современная полоса для взлета и посадки, по мнению руководителя предприятия, дала бы новый импульс развитию, позволила бы привлечь больше авиакомпаний как российских, так и зарубежных, расширить географию полетов, которые сегодня ограничиваются только Москвой и Стамбулом. А конкуренция между авиаперевозчиками способствовала бы снижению цены билетов.

Реконструкция за счет участия в госпрограмме (цена вопроса 2 млрд рублей) должна была состояться еще в 2014 году. Но Олимпиада, а затем череда кризисов передвинули этот срок на шесть лет.

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Евтушенко видит причины неудовлетворительной работы в действиях руководства предприятия. Край в установленные сроки на подготовку проектно-сметной документации выделил 7,3 млн рублей. Однако средства не были освоены в установленный срок. Идут судебные разбирательства. Тем временем штрафы и набежавшие проценты, пока суд да дело, уже составили 4 миллиона рублей.

Дмитрий Евтушенко отметил также, что год назад после проведенной на предприятии ревизии был сделан вывод: для приведения инфраструктуры аэропорта в порядок, не считая взлетно-посадочной полосы, необходимо 10 млн рублей. Правительство и эти деньги из бюджета изыскало, но руководство воздушной гавани и частный инвестор не смогли договориться, как рационально использовать финансовую помощь. В итоге деньги остались неосвоенными, и это при том, что в аэропорту полно недоделок и морально устаревших архитектурных решений.

– Финансовое состояние аэропорта плачевное, предприятие, по сути, находится на грани банкротства, – констатировал он. – Зарплаты рядовых сотрудников предприятия очень скромные. При этом начальство калибром повыше при увольнении покидало воздушные ворота краевой столицы на «золотых парашютах» – с непомерно завышенными суммами в карманах.

Николай Апальков оправдывался: он лишь исполнитель решений инвесторов, которые не могут договориться между собой.

Теперь совет директоров усилен тремя заместителями председателя краевого правительства: это Андрей Мурга, Роман Петрашов и Юрий Скворцов. С частным инвестором на словах достигнуты договоренности о синхронизации действий с представителями краевой власти. Поэтому о банкротстве говорить не стоит. Ставропольский аэропорт нужен краю, предприятие перспективное. Надо решать, как спасти воздушную гавань Ставрополя.

http://www.stapravda.ru/20170221/aeroport_v_stavropole_na_grani_bankrotstva_100829.html