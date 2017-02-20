Почему аэропорт Ставрополь имеет нулевую прибыль

Финансовые проблемы «Международного аэропорта Ставрополь» и перспективы его развития обсудили 20 февраля участники выездного заседания, организованного Думой СК. Разобраться в ситуации на месте решили депутаты комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и их коллеги из комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму решили на месте разобраться в ситуации, а также представители министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта и министерства имущественных отношений СК.

Ставропольский аэропорт является государственно-частным предприятием, 51% акций которого принадлежит краю, остальные частному инвестору. Сегодня у предприятия миллионные долги: идут судебные разбирательства. При значительных бюджетных вложениях материальная база аэропорта остается устаревшей; цены на билеты гораздо дороже, чем в других ближайших аэропортах. Аэропорт работает с нулевой прибылью, при этом увольнявшиеся управленцы не уходили без «золотых парашютов».

Основной причиной такого плачевного состояния депутаты признали отсутствие согласованности в решениях инвесторов и руководства аэропорта, из-за чего возникли проблемы в управлении предприятием. Но ситуация не безнадежна, о банкротстве речи не идет. Принято решение провести следующее заседание совместно с представителями обоих инвесторов и разработать дорожную карту вывода предприятия из кризиса.

http://www.stapravda.ru/20170220/pochemu_aeroport_stavropol_imeet_nulevuyu_pribyl_100780.html