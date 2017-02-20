Половина жителей Ставрополья пользуются электронными госуслугами

Как сообщил министр энергетики, промышленности и связи СК Виталий Хоценко на планерке в правительстве края, которую провел губернатор Владимир Владимиров, примерно 50 процентов количество ставропольцев получают госуслуги в электронной форме.

Это промежуточные итоги внедрения на Ставрополье онлайн-госуслуг. В наступившем 2017-м стоит задача поднять планку до 60 процентов, в 2018-м – до 70%.Ключевым фактором достижения целевого показателя, по словам министра, является не только развитие, но и популяризация порталов «Госуслуги» и «Госуслуги 26».

За первый месяц 2017 года наилучшую динамику продемонстрировали города Железноводск, Лермонтов, Ставрополь, Пятигорск, Георгиевск, а также Александровский, Красногвардейский, Кировский, Ипатовский районы.

http://www.stapravda.ru/20170220/polovina_zhiteley_stavropolya_polzuyutsya_elektronnymi_gosusluga_100756.html