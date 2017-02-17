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17 февраля 2017 г.

Водитель в сильном алкогольном опьянении задержан в Кочубеевском районе

Автоинспекторы Кочубеевского района на федеральной трассе «Подъезд к городу Черкесску» около 2 часов ночи остановили «Ладу Приору», которая передвигалась очень медленно по середине проезжей части. Когда сотрудники ГИБДД подошли к автомобилю, то увидели, что за рулем находился водитель с признаками сильнейшего алкогольного опьянения. На заднем сидении был такой же пьяный пассажир. Даже предъявить документы водитель, 28-летний житель соседней республики, не смог. Он даже и ходить не мог — пришлось его вытаскивать из салона авто и пересаживать в патрульную машину.

Выяснилось, что ранее этот водитель около 10 раз нарушал правила дорожного движения. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования он отказался, был составлен административный протокол. Нарушителю грозит лишение прав сроком до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. А потом придется еще и пересдавать экзамены по вождению.

В УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю подчеркивают, что автомобиль был остановлен практически там, где 7 августа 2016 года произошло ДТП, в котором по вине пьяного водителя, также жителя соседней республики, погибли 9 человек.

С начала года на территории края произошло 10 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 11 человек пострадали и 5 человек погибли.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170217/voditel_v_silnom_alkogolnom_opyanenii_zaderzhan_v_kochubeevskom__100697.html
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