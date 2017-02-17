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17 февраля 2017 г.

В Ставрополе готовятся к Масленице – блинному пиршеству и проводам зимы

Веселые масленичные гуляния с развлекательной программой пройдут в парках и на открытых площадках в разных районах Ставрополя. Театрализованные концерты состоятся в учебных заведениях, центрах детского творчества и музыкальных школах.

Самые масштабные праздники пройдут в главных городских парках 26 февраля. В Центральный парк горожан и гостей краевой столицы приглашают на «Казачью Масленицу». В праздничной программе – угощения блинами и разными вкусностями, традиционные казачьи спортивные забавы. И конечно, яркая кульминация – сжигание чучела. А в парке культуры и отдыха «Победа» испекут сразу два больших блина. Один на сковороде поменьше – самой первой, когда семь лет назад только родилась традиция выпекать гигантский блин и угощать им горожан. А второй кулинарный шедевр на сковороде современной, диаметром три метра. Так что блинов уж точно хватит всем! Приготовлено и много других интересных сюрпризов – розыгрыши призов и подарков, бесплатное угощение горячим чаем и выпечкой от спонсоров, площадки с кострами, у которых можно будет погреться. А в заключении – сжигание Масленицы. В этом году она будет необычной, широкой. Подробности организаторы праздникам пока держат в секрете.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170217/v_stavropole_gotovyatsya_k_maslenitse__blinnomu_pirshestvu_i_pro_100694.html
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