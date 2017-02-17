В Михайловске определили лучших дзюдоистов Ставрополья

В Михайловске прошли чемпионат и первенство края по дзюдо, являющиеся отборочными соревнованиями для участия в соответствующих турнирах СКФО.

В первенстве края среди юниоров до 23 лет участвовали 60 спортсменов. Победителями в порядке возрастания весовых категорий стали Сергей Арушанян из Михайловска и Ахмед Гамзатов из Ставрополя, Варужан Дадаян из Невинномысска и Сергей Дживанян (Михайловск), Эльдар Лепшоков из столицы края и Павел Кафанов из Михайловска.

А в чемпионате края среди мужчин за победу боролись более ста участников. Чемпионами края (в порядке возрастания собственного веса) стали Сергей Арушанян (Михайловск) и Ахмед Гамзатов; Аскербий Гербеков и Магомед Абдулкагиров; Эльдар Лепшоков, Солтан Гогуев и Абдулмуслим Баркалаев (все — Ставрополь). Состязания в абсолютной категории как среди юниоров, так и взрослых выиграл Гаджимурат Хасаев из Невинномысска.

http://www.stapravda.ru/20170217/v_mikhaylovske_opredelili_luchshikh_dzyudoistov_stavropolya_100703.html