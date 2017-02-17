Ставрополье открыло свою площадку в Евразийском деловом Союзе в Москве

В Москве, в столичном агрокластере Евразийского делового союза, министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников торжественно открыл торговый павильон Ставропольского края. О своих представительствах на этой престижной площадке также заявили девять российских регионов и Иран. Евразийский деловой Союз планирует создать постоянно действующую глобальную торгово-выставочную площадку в Москве, где будут собраны производители сельхозпродукции и продуктов питания всех территорий России. Главная цель – открытие новых рынков сбыта производителей продуктов питания, налаживание логистических торговых связей на всем евроазиатском пространстве.

По словам Владимира Ситникова, это уникальная площадка для производителей Ставропольского края, ведь здесь торговля осуществляется практически без посредников. На ФУД СИТИ ежегодно реализуется 8 млн тонн продукции, 7 тыс. тонн – в день, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК. Регион на мероприятии представили такие компании, как ООО «Нарзан», ООО Югроспром «Новоалександровский мясокомбинат», ООО «Хладонеж», ООО «Весна», ООО «Петровские Нивы», ООО «Агро», ОАО «Сыродел» и многие другие. На торжественном открытии Владимир Ситников напомнил, что Ставропольский край производит это 10,5 млн. тонн зерна, 2 млн. тонн сахарной свеклы, 500 тыс. тонн подсолнечника, обеспечивает 25 процентов в структуре российского экспорта зерна, 20 процентов — выдержанных коньяков, три процента мирового рынка в производстве эфиромасличных культур. Убежден, площадка ФУД СИТИ будет эффективным проводником от производственника до конечного потребителя, решающим ряд комплексных проблем: установление и укрепление торговых связей между регионами страны, выход на мировые рынки, что существенно усилит наш экспортный потенциал, и повышение доступности продукции мелкотоварного производства, отметил глава регионального аграрного ведомства.

http://www.stapravda.ru/20170217/stavropole_otkrylo_svoyu_ploschadku_v_evraziyskom_delovom_soyuze_100688.html