Школьники из Невинномысска завоевали третье место национального этапа «PlayEnergy-2016»

В Москве прошло заседание национального жюри международного образовательного проекта «PlayEnergy-2016» («Энергия в игре»). В этот раз «PlayEnergy-2016» прошел под девизом «Покажи свою энергию».

Членам жюри предстояло ознакомиться и распределить призовые места между лучшими работами школьников и студентов всех производственных филиалов ПАО «Энел Россия» - Невинномысской, Конаковской, Среднеуральской и Рефтинской ГРЭС.

Ученики 7 класса невинномысской средней школы № 14, представившие проект «Город «Энергия природы», заняли заслуженное третье место в младшей возрастной группе. Основная идея их работы заключается в улучшении качества жизни человека путем использования возобновляемых источников энергии. Это микро- и малые ГЭС, солнечные, ветровые, биогазовые установки.

Стоит отметить, что первое место среди школьников младшей возрастной категории занял проект от Среднеуральской ГРЭС «Умный дом для Кузьки».

http://www.stapravda.ru/20170217/shkolniki_iz_nevinnomysska_zavoevali_trete_mesto_natsionalnogo_e_100711.html