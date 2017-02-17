На «Даче Шаляпина» в Кисловодске названы победители конкурса молодых исполнителей

Как мы уже сообщали, в музее «Дача Шаляпина» в 11-й раз соревнуются молодые исполнители. Особым стал именно этот конкурс из-за значимой даты – целый век прошел с того раза, когда бас Шаляпина последний раз звучал в Кисловодске.

70 юных певцов со всего Ставропольского края и КЧР представили свое пение на суд жюри в 10 номинациях. Первое место у вокального ансамбля «РАДУГА». Второе место жюри решило отдать Дарье Чеботаревой и Геннадию Акимову из Минвод. Юноша, помимо оперного пения, показал и актерский талант. Третье место разделили между собой еще больше участников: Анна Шорина (ст. Лысогорская), Яна Ржевская (г. Зеленокумск) и дуэт Олимпии Балабановой и Валерия Филимонова (г. Минеральные Воды).

Остальные призы получили победители в различных номинациях. Лучшим классическим исполнением назвали выступление Ксении Самофаловой (г. Лермонтов). Приз за лучшее исполнение народной песни получила Джамиля Демир (г. Усть-Джегута). Анна Масляева (г. Минеральные Воды), исполнившая романс Полины из оперы Чайковского «Пиковая дама», выиграла номинацию «За преданность искусству». Слушатели также не остались в стороне отметив призом зрительских симпатий Нюрджану Тулпарову (г. Кисловодск).

Гран-при присужден ансамблю детской школы искусств города Ессентуки.

П. ГРИН

http://www.stapravda.ru/20170217/na_dache_shalyapina_v_kislovodske_nazvany_pobediteli_konkursa_mo_100693.html