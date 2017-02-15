День влюбленных в творчество Шаляпина провели в музее Кисловодска

«День влюбленных в творчество Шаляпина». Под таким девизом в Кисловодском музее «Дача Шаляпина» прошел XI конкурс молодых исполнителей, приуроченный к 144-летию со дня рождения величайшего баса России.

В нынешнем году у традиционного конкурса была особая аура, поскольку он совпал со знаменательной датой: ровно 100 лет назад Федор Иванович последний раз выступал в Кисловодске. Тогда же он дал свой знаменитый концерт: пел запрудившей привокзальную площадь толпе с балкона той самой дачи, которую снимал на протяжении нескольких лет и где ныне располагается музей его имени.

Семь десятков молодых вокалистов со всех Кавминвод, а также из прилегающих к курортному региону городов и сел Ставрополья и Карачаево-Черкесии собрались в этот день в тесных, но очень уютных комнатах музея, где повсюду на них с живописных портретов и фотографий взирал легендарный певец.

Директор «Дачи Шаляпина», заслуженный работник культуры России Ольга Красникова пояснила:

– В отличие от многих других конкурсов, которые оплачивают сами участники, наши конкурсанты никаких взносов не делают. Это подарок музея всем, кто любит Шаляпина, к дню рождения их кумира. Ведь и сам Федор Иванович очень много занимался благотворительностью. В этой связи у нас сам собою родился девиз этого конкурса «День влюбленных в творчество Шаляпина».

Перед выступлением волновались все – и новички, и уже достаточно опытные конкурсанты. Например, Геннадий Акимов из села Винсады в зале «Дачи Шаляпина» прежде уже выступал. Но на этот раз он, второкурсник краевого музыкального колледжа имени Сафонова, привез в Кисловодск весьма сложную программу: помимо русской народной песни «Что-то грустно», еще и знаменитую арию Демона из оперы «Демон».

– Да, это очень сложно, но в том и весь интерес – попытаться одолеть произведения, которые мне еще не по возрасту, – признался Геннадий.

Самые сложные для своего возраста и уровня подготовки произведения классического вокала и народного песенного творчества подготовили к конкурсу и другие участники. Как рассказал председатель жюри, известный на Кавминводах оперный певец Василий Черкасов, специально для того, чтобы у всех был шанс стать дипломантом, в положение о конкурсе ввели аж десять номинаций!

Право открыть конкурсный концерт организаторы предоставили хору мальчиков из детской школы искусств имени Кабалевского Минераловодского городского округа. И не прогадали. Хрустальные голоса мальчиков в белоснежных рубашках и с галстуками «бабочка» сразу настроили на возвышенный лад. Приятно удивило и следующее выступление. Студенты музыкального колледжа имени Сафонова Ангелина Меликян и Геннадий Акимов под стать взрослым певцам не только старательно исполняли свои партии в дуэте из оперы «Дон Жуан», но и пытались мимикой и жестами передать чувства влюбленных. Весьма неожиданно было услышать на конкурсе молодых исполнителей и низкое меццо-сопрано. Сочным бархатистым голосом романс Полины из оперы Чайковского «Пиковая дама» исполнила пятигорчанка Анна Масляева.

Праздник молодости и высокого искусства продолжался целый день. Не все юные вокалисты смогли справиться с волнением и показать жюри то, чему их научили сидевшие в зале преподаватели. Зато как искрились радостью за кулисами те, кто чувствовал, что выступил отлично! Но и те, и другие уверены, участие в конкурсе на «Даче Шаляпина» – это бесценный опыт, который им очень пригодится в учебе, а может быть, и в будущей профессиональной карьере.

Гран-при конкурса жюри единогласно присудило вокальному ансамблю детской школы искусств города Ессентуки.

http://www.stapravda.ru/20170215/den_vlyublennykh_v_tvorchestvo_shalyapina_proveli_v_muzee_kislov_100601.html