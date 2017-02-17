Экономическая конференция о работе АПК состоялась в Александровском районе

«Об итогах работы агропромышленного комплекса Александровского района в 2016 году и задачах на 2017 год» – вот тема экономической конференции, которая прошла в Александровском районе. Ее открыла глава Александровского района Л. Маковская. Она проинформировала, что в прошедшем году александровцы произвели 397 тысяч тонн зерновых культур, при средней урожайности 42,7 центнера с гектара, масло семян подсолнечника собрали 27,3 тысячи тонн (средняя урожайность 17,7 центнера с гектара). Все эти результаты, по мнению главы, стали возможны во многом благодаря государственной поддержке, которая в минувшем году составила 108,1 миллиона рублей.

На конференции был создан общественно-консультативный Совет руководителей сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств. Его основными задачами станут разработка предложений по определению стратегии в области сельского хозяйства и мероприятий, устремленных на развитие приоритетных направлений в АПК района, защита интересов сельхозтоваропроизводителей и их участие в социальной жизни муниципальных образований.

За заслуги в развитии агропромышленного комплекса, многолетний добросовестный труд многие сельхозпроизводители были награждены грамотами министерства сельского хозяйства края, администрации района.

В работе конференции приняли участие первый заместитель министра Р. Коврыга, руководители и специалисты сельскохозпредприятий, главы КФК, муниципалитетов, руководители предприятий, организаций и учреждений района.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170217/ekonomicheskaya_konferentsiya_o_rabote_apk_sostoyalas_v_aleksand_100716.html