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17 февраля 2017 г.

Бандиты в Георгиевске обокрали 7 пенсионеров

В Георгиевске четверо бандитов признаны судом виновными в совершении ряда преступлений в отношении пожилых людей. В 2014 и 2015 годах они проникали в дома к старикам на территории Георгиевского района, избивали их и забирали имущество и денежные средства. Всего от действий грабителей пострадали семь человек, двое из которых скончались в больнице. Общий имущественный вред оценивается более 500 тысяч рублей.

Приговором суда Артуру Петренко назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы со штрафом в 30 тысяч рублей, Вазгену Вардазаряну – в виде лишения свободы сроком 7 лет 3 месяца, Владимиру Орловскому присудили 16 лет 3 месяцев лишения свободы. Все трое будут сидеть в исправительной колонии строго режима. Четвертую подельницу, Олесю Ластовскую, суд приговорил к лишению свободы условно сроком 3 года, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170217/bandity_v_georgievske_obokrali_7_pensionerov_100706.html
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