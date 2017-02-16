В Невинномысске стартовал сезон городской лиги КВН

В Невинномысске стартовала городская лига КВН. В этом сезоне в играх принимают участие 11 сборных, которые представляют школы, средние специальные и высшие учебные учреждения, трудовые коллективы.

Команды и болельщиков приветствовал глава города Невинномысска Михаил Миненков. А затем в ходе творческого состязания сборные выступили с приветствиями на свободную тему.

Подводя итоги праздника юмора, члены жюри отметили победителей в трех номинациях. Приз за лучшую женскую роль присужден Карине Сулеймановой (команда «ДНК» – средняя школа № 18). Студент Невинномысского химколледжа Илья Неботов («Коллектив серьезных людей») отмечен за лучшую мужскую роль. Ну, а лучшая шутка, по мнению жюри, была у «Отборной сборной» (средняя школа № 16).

Как рассказали в администрации Невинномысска, все творческие коллективы веселых и находчивых получили дипломы участников, а зрители – заряд позитивной энергии.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170216/v_nevinnomysske_startoval_sezon_gorodskoy_ligi_kvn_100625.html