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16 февраля 2017 г.

В Невинномысске стартовал сезон городской лиги КВН

В Невинномысске стартовала городская лига КВН. В этом сезоне в играх принимают участие 11 сборных, которые представляют школы, средние специальные и высшие учебные учреждения, трудовые коллективы.

Команды и болельщиков приветствовал глава города Невинномысска Михаил Миненков. А затем в ходе творческого состязания сборные выступили с приветствиями на свободную тему.

Подводя итоги праздника юмора, члены жюри отметили победителей в трех номинациях. Приз за лучшую женскую роль присужден Карине Сулеймановой (команда «ДНК» – средняя школа № 18). Студент Невинномысского химколледжа Илья Неботов («Коллектив серьезных людей») отмечен за лучшую мужскую роль. Ну, а лучшая шутка, по мнению жюри, была у «Отборной сборной» (средняя школа № 16).

Как рассказали в администрации Невинномысска, все творческие коллективы веселых и находчивых получили дипломы участников, а зрители – заряд позитивной энергии.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170216/v_nevinnomysske_startoval_sezon_gorodskoy_ligi_kvn_100625.html
Фотография к статье В Невинномысске стартовал сезон городской лиги КВН
Сезон городской лиги КВН стартовал в Невинномысске
Сезон городской лиги КВН стартовал в Невинномысске
Фото: пресс-служба администрации Невинномысска
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