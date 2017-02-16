Ставрополье участвует в масштабной тренировке по ликвидации ЧС из-за половодья

Ставропольский край принимает участие в комплексной тренировке Южного регионального центра МЧС России. Ее цель – подготовиться к возможным ЧС, вызванными весенним половодьем. В тренировке задействовано более ста тысяч человек, свыше 23 тысяч единиц техники.

Учение проводится с представителями органов исполнительной власти, экстренных служб, организаций, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В ходе тренировки проверят готовность подвижных пунктов управления, оперативных групп, аэромобильных группировок, авиации, в том числе беспилотной. Отработают практические методы ликвидации условных ЧС, возникших из-за подтопления населенных пунктов весенним половодьем.

http://www.stapravda.ru/20170216/stavropole_uchastvuet_v_masshtabnoy_trenirovke_po_likvidatsii_ch_100656.html