«Звездочки на паркете» танцевали в Ставрополе

«Звездочки на паркете» – так назывался краевой турнир по спортивно-бальным танцам, который прошел в Ставрополе и пригласил к участию детей со всего края.

Две пары «Бонус» Ставропольского Дворца культуры и спорта заняли первое место на пьедестале победителей: Адам Микитов и Кира Михайличенко победили в латиноамериканской программе в возрастной категории «Дети», а Никита Ведерников и Татьяна Любченко стали лучшими в категории «Взрослые+молодежь».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170215/zvezdochki_na_parkete_tantsevali_v_stavropole_100626.html