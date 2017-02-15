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15 февраля 2017 г.

«Звездочки на паркете» танцевали в Ставрополе

«Звездочки на паркете» – так назывался краевой турнир по спортивно-бальным танцам, который прошел в Ставрополе и пригласил к участию детей со всего края.

Две пары «Бонус» Ставропольского Дворца культуры и спорта заняли первое место на пьедестале победителей: Адам Микитов и Кира Михайличенко победили в латиноамериканской программе в возрастной категории «Дети», а Никита Ведерников и Татьяна Любченко стали лучшими в категории «Взрослые+молодежь».

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170215/zvezdochki_na_parkete_tantsevali_v_stavropole_100626.html
Фотография к статье «Звездочки на паркете» танцевали в Ставрополе
Турнир по спортивно-бальным танцам «Звездочки на паркете»
Турнир по спортивно-бальным танцам «Звездочки на паркете»
Фото: СДКиС
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