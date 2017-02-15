В Северо-Кавказском федеральном университете прошла встреча с актером театра и кино Вадимом Демчог. Известность он заслужил как ведущий «Фрэнки-шоу», исполнитель роли доктора Купитмана в сериале «Интерны», его голосом говорит персонаж анимационного веб-сериала «Mr. Freeman».

Сегодня Вадим Демчог живет активной творческой жизнью: он кандидат психологических наук, педагог, создатель авторских проектов на радио, телевидении, а еще автор более трех сотен сценариев, пяти книг и руководитель театрального проекта «Арлекиниада».

...Студенты ставропольского вуза тепло встретили известного гостя. Разговор с молодежью касался актерской профессии. Демчог рассказал о проектах, которые удается создавать, в частности, о новом спектакле «Закрой глаза и смотри».

– Если рассматривать только внешнюю форму спектакля, то на сцене ничего не происходит, – делился режиссер. – Актер в пятне прожектора, музыка, листы бумаги и микрофон, никаких костюмов и декораций, никаких мизансцен, действия. Но как только проходит несколько минут, зрителя затягивает в совсем другой мир, где не важны внешние формы, визуальные эффекты, к которым так привык его глаз. С помощью языковых конструктов мы создаем вспышку в сознании. Так возникает удивительное шоу.

Долгожданный гость, на которого публика реагировала довольно эмоционально, попытался раскрыть суть им же созданной концепции «Самоосвобождающаяся игра», делился наблюдением, как феномен игры проявляется не только на сцене, но и в жизнь.

– Ничего о себе и о внешнем мире мы не знаем, – утверждает он. – Более того, мы не имеем представления не только о мире, но и о своем потенциале... Люди хотят играть. Как только начинаешь относиться к жизни, как к работе, все сразу становится вязким, узким, ломким, тяжелым. Но если воспринимать ее, как игру, можно взлететь на несколько метров над землей. Главное, понять, в какие игры мир играет с вами и в какие игры играете вы.

Демчог предложил студентам руководствоваться видением жизни «высокого уровня», которое он пропагандируют. Суть в том, чтобы открыться миру, придумать свою игру и быть в ней хозяином.

– Никто не знает какова истина, потому что нет того знания, которое бы объяснило природу реальности, – заключил В. Демчог.

Беседа с актером получилась насыщенной: студенты задали гостю множество вопросов, касающихся спорной концепции, актерского искусства и жизни в целом. Например, им было интересно, считает ли Демчог нынешнее поколение инфантильным.

– У меня нет такого ощущения, – ответил он. – Я очень много встречаюсь с молодыми людьми в разных городах России. Восхищаюсь теми программами, которые «загружены» в их головы.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170215/vadim_demchog__veduschiy_frenkishou_doktor_kupitman_mister_frima_100614.html