Актер Вадим Демчог встретился со ставропольскими студентами

Воскресенье в Северо-Кавказском федеральном университете прошло оживленно. С молодежью встретился актер театра и кино Вадим Демчог. Известность он заслужил как ведущий «Фрэнки-шоу» на радио «Серебряный дождь» и исполнитель роли доктора Купитмана в сериале «Интерны». Также Вадим Демчог стал голосом персонажа анимационного веб-сериала «Mr. Freeman».

Известный гость рассказал студентам о концепции «Самоосвобождающейся игры», объединяющей теорию и практику мирового театра, поделился своими взглядами по поводу актерской профессии, рассказал о тех проектах, создателем которых он является.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170213/akter_vadim_demchog_vstretilsya_so_stavropolskimi_studentami_100492.html