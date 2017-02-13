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13 февраля 2017 г.

Актер Вадим Демчог встретился со ставропольскими студентами

Воскресенье в Северо-Кавказском федеральном университете прошло оживленно. С молодежью встретился актер театра и кино Вадим Демчог. Известность он заслужил как ведущий «Фрэнки-шоу» на радио «Серебряный дождь» и исполнитель роли доктора Купитмана в сериале «Интерны». Также Вадим Демчог стал голосом персонажа анимационного веб-сериала «Mr. Freeman».

Известный гость рассказал студентам о концепции «Самоосвобождающейся игры», объединяющей теорию и практику мирового театра, поделился своими взглядами по поводу актерской профессии, рассказал о тех проектах, создателем которых он является. 

 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170213/akter_vadim_demchog_vstretilsya_so_stavropolskimi_studentami_100492.html
Фотография к статье Актер Вадим Демчог встретился со ставропольскими студентами
Вадим Демчог встретился со ставропольскими студентами
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Актер Вадим Демчог встретился со ставропольскими студентами
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