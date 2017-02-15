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15 февраля 2017 г.

В Ставропольском крае снизился уровень преступности

Заседание коллегии

15 февраля, под председательством и. о. руководителя краевого управления СКР генерал-майора юстиции Игоря Иванова прошло расширенное заседание коллегии следственного управления, посвященное итогам работы в прошедшем 2016 году. В заседании коллегии приняли участие прокурор края Анатолий Богданчиков, сотрудники аппарата следственного управления, руководители и следователи территориальных следственных отделов.

И. Иванов, который рассказал о результатах прошлого года и обозначил сегодняшние приоритеты работы. По его словам, в 2016 году в крае сохранилась тенденция к дальнейшему снижению уровня преступности. Число преступных деяний уменьшилось на 5 процентов, но их все же более 34 тысяч. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось почти на 4 процента. Существенно, на 19 процентов, уменьшилось число убийств. Почти на 15 – изнасилований.

Остаётся актуальной задача не только расследования преступлений, но и обеспечения их предупреждения. По 2080 уголовным делам внесено более 2 тысяч представлений об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступлений.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170215/v_stavropolskom_krae_snizilsya_uroven_prestupnosti_100621.html
Фотография к статье В Ставропольском крае снизился уровень преступности
Заседание коллегии
Заседание коллегии
Фото:пресс-служба краевого управления СКР
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