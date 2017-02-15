На Ставрополье появится завод по производству прицепной техники

Инвестиционный проект строительства завода по производству прицепной техники для грузового автотранспорта реализует компания «Ставприцеп-инвест», сообщили в министерстве экономического развития СК. Он станет резидентом регионального индустриального парка «Северо-Западный» в краевом центре. Такое решение принято на координационном совете по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции региона под председательством заместителя председателя правительства СК — министра экономического развития Андрея Мурги. Продукция нового предприятия будет состоять из трех моделей прицепов и их модификаций – прицеп-зерновоз, прицеп-самосвал и полуприцеп бортовой-шторный, контейнеровоз. Общая стоимость проекта 107 млн рублей. Его финансирование планируется за счет средств инвестора – компании «СтавПрицеп». Объем производства прицепной техники при выходе на полную мощность составит 720 единиц в год на сумму более 725 млн рублей. По словам А. Мурги, Ставрополье владеет всеми ресурсами и опытом для производства прицепной техники. Рынок показал, что этот сектор с уходом специализированного предприятия «просел», поэтому новое предприятие способно закрыть потребности региона.

http://www.stapravda.ru/20170215/na_stavropole_poyavitsya_zavod_po_proizvodstvu_pritsepnoy_tekhni_100603.html